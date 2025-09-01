Ángel Ortiz, la nota positiva del Betis en un día gris contra el Athletic

Antes de la llegada de Manuel Pellegrini a rueda de prensa tras el Real Betis Balompié - Athletic Club, compareció ante los medios Ernesto Valverde, comentando las expulsiones del final a Aitor Padilla y a él mismo con mucha claridad y analizando el partido, respondiendo a una pregunta de Ángel Ortiz que demostró lo bien estudiado que tiene a sus rivales.

Tildó el técnico athleticzale del partido de "muy igualado" tras "abrirse con un gol desafortunado". "Ha sido un partido igualado, los dos equipos hemos tenido opciones. Se ha abierto por un gol desafortunado para ellos, luego hemos estado bien. Según avanzaban los minutos, acusaban el esfuerzo. No hemos sabido cerrar el encuentro y nos hemos metido en un lío con las dos expulsiones. En dos minutos han pasado muchas cosas malas".

Ángel Ortiz, un lateral de futuro en el Betis

La pasada campaña, Ángel Ortiz jugó cinco partidos, entre ellos uno muy serio que hizo contra el Athletic y que el mismo jugador analizó en zona mixta: "El año pasado estuve preparando el partido para Nico. Justo el año pasado no vino y me quedó la espinita clavada, así que contento. Creo que soy un jugador que cumple casi siempre y he hecho un buen partido".

Al volver anoche al once de Manuel Pellegrini, Ernesto Valverde también tuvo palabras sobre el canterano bético, avisando que "lo teníamos controlado". "Tiene mucha energía y es difícil de desbordar en el uno contra uno, no me ha sorprendido el partido que ha hecho. Sabíamos que era un jugador que tiene mucha chispa y aprieta bien. Porfía mucho, no es un jugador fácil de pasar. No lo fue el año pasado y este me imaginaba que iba a ser parecido. Tiene mucha energía y es difícil de desbordar en el uno contra uno, no me ha sorprendido el partido que ha hecho".