Ángel Haro explica el fichaje de Amrabat y aparca la renovación de Pellegrini

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, compareció junto a Manu Fajardo tras la presentación de Sofyan Amrabat, que llega para cubrir la salida de Johnny Cardoso y mediante una cesión sin opción de compra aunque todo se puede estudiar en un futuro.

Lo primero que subrayó Haro, antes incluso de que hablara el centrocampista, es cómo se llevó a cabo la operación: "Refleja cómo nos movemos en la dirección deportiva. Vimos una oportunidad, había opiniones muy favorables sobre el jugador y pudimos cerrarlo en horas. Ya lo hemos visto un rato en el campo, es un jugador de mucha calidad, con físico y que nos dará mucho equilibrio en el centro del campo. Los jugadores deciden según el momento. El Betis ahora es apetecible y no hay que darle más importancia a eso".

Renovación de Manuel Pellegrini

Ya en el turno de preguntas, el presidente del Betis fue preguntado por uno de los temas de actualidad como es la renovación de Manuel Pellegrini. Para poner todo en contexto, el chileno afronta su sexta temporada y es la primera que comienza sin tener garantizada una más.

En la previa frente al Levante declaró que "no hemos hablado para ver la continuidad, ya lo dirá el tiempo, ha sido un orgullo estar estas seis temporadas con una hinchada tan pasional y entregando alegrías al Betis ya veremos el futuro, tendré el mismo compromiso con contrato o sin él la próxima temporada". Ante ello, Ángel Haro ha respondido esta mañana que "no puedo decir nada diferente sobre eso a lo que dije hace una, dos y tres semanas. Vamos a seguir centrados en la temporada y cuando encontremos el momento propicio decidiremos abordarlo. Ahora Manuel tiene contrato en vigor".

Inicio liguero

Aparcada la renovación para cuando proceda si es que ambas partes llegan a un entendimiento, Ángel Haro también hizo una breve valoración del inicio liguero: "Consideramos que tenemos un buen equipo para estar arriba. Desaplicaciones puntuales nos están costando puntos y goles", como ratificó al staff y a los jugadores: "confiamos en los técnicos y en los jugadores".

Haro: "El protocolo VAR se aplicó correctamente"

"El protocolo VAR se aplicó correctamente", manifestó Haro según le han dicho tras consultarlo, pero "otra cosa es que el árbitro puede interpretar si es falta o no, podría no haberla pitado, pero es parte del juego y los colegiados pueden equivocarse también".

Respecto al partido entero, comentó que "después hicimos 28 remates a portería, un tiro al larguero, creamos ocasiones de gol, pero sólo empatamos. Hay que esperar más partidos para determinar si estamos en una dinámica mala".

Lucha por la Champions

"Nuestro trabajo es ponerle al entrenador los elementos suficientes para estar lo más arriba posible. Hay cuatro o cinco clubes con mayor presupuesto, pero no sé si hay cuatro o cinco con mejor plantilla. Si no entramos en Champions no debe ser una frustración, no es una obligación, pero sí esperamos luchar por ello. Por presupuesto nuestro sitio es estar sexto o séptimo. Si estamos por arriba lo habremos hecho bien y si acabamos por abajo lo habremos hecho mal", expresó Ángel Haro sobre el objetivo del Betis de perseguir los puestos Champions.

Posible demora en La Cartuja por las obras del Villamarín

"Relativo a las obras creo que mañana derriban la parte de la cubierta de chapa que tenemos en Preferencia y la demolición estará en torno a mediados de noviembre. En cuanto a la duración de las obras es verdad que nos habíamos puesto unos objetivos ambiciosos de dos años, algún mes que otro tenemos ahora en el retraso cuando analizamos el diagrama de Gantt, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora no podemos determinar si vamos a tener que echar unos meses más allí en La Cartuja".

Vía: El Correo de Andalucía