Andrés Fernández, jefe de scouting del Real Betis: “Estamos muy ilusionados con volver a disputar la Europa League”

El Real Betis Balompié ya conoce a sus ocho rivales de la liguilla de la UEFA Europa League tras el sorteo celebrado este viernes en el Grimaldi Forum de Mónaco. Los verdiblancos se enfrentarán a dos rivales de cada bombo, uno de ellos en La Cartuja como local y otro como visitante.

El conjunto de Manuel Pellegrini comenzará el 24 o el 25 de septiembre su andadura en la fase de liguilla de Europa League una vez ha conocido este 29 de agosto a sus ocho rivales: Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest y Utrecht en La Cartuja, y Dinamo Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk a domicilio. Dos equipos neerlandeses, un francés, un inglés, un croata, un griego, un búlgaro y un belga.

El jefe de scouting del Real Betis, Andrés Fernández, valoró de forma positiva el sorteo de la Europa League, aunque con la prudencia necesaria ante la exigencia de la competición. "La valoración es positiva para nosotros, dentro de la prudencia que hay que tener, pero también con la ilusión de afrontar esta competición siendo conscientes de que para avanzar debemos ser muy competitivos", destacó.

El Real Betis regresa a Europa League dos temporadas después

Fernández reconoció la dificultad de los rivales: "Todos son equipos complicados, de mucho nivel, y a priori de los más fuertes que nos han tocado. Pero confiamos en jugar los dos partidos en casa ante nuestra gente, donde debemos ser un equipo difícil de batir y capaz de dar alegrías a la afición".

El responsable verdiblanco recordó la experiencia reciente del club en competiciones europeas y lo que supone esta nueva edición: "Después de la temporada pasada en que conseguimos llegar a la final de la Conference League, esta Europa League es todavía de mayor nivel. Estamos muy ilusionados con volver a disputarla después de dos años".

Por último, Fernández subrayó la importancia de mantener la concentración en el día a día: "Debemos jugar ocho partidos y sumar bastantes puntos si queremos pasar de fase. No tenemos que pensar más allá que en el próximo rival de liga, pero cuando empiece la competición debemos afrontarla desde el primer partido al máximo nivel".

El Betis afronta así con mucha ilusión y cautela su regreso a la Europa League, con la mirada puesta en competir al máximo desde el inicio y en hacer de La Cartuja un fortín europeo para intentar llegar hasta el colofón del camino: la final en Besiktas se celebrará el próximo 20 de mayo en 2026.