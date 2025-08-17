Altimira regresa en la última sesión antes de Elche

Manuel Pellegrini ha recibido en la mañana de este último domingo antes de que LaLiga EA Sports eche a rodar una noticia positiva con el regreso de Sergi Altimira a la dinámica grupal del Real Betis Balompié.

Y es que hasta el momento, el de Santiago contaba únicamente con Pablo Fornals disponible para el estreno liguero en Elche, por lo que su acompañante en la medular iba a ser un debutante en la máxima categoría del fútbol español, Mawuli Mensah, mediocentro del Betis Deportivo que ha cuajado una buena pretemporada.

Pellegrini cuenta con tres jugadores para dos puestos

La vuelta de Sergi Altimira -tendrá Manuel Pellegrini dentro de un rato que explicar en rueda de prensa cómo está- puede darle al técnico del Betis la posibilidad de contar en el banquillo con un mediocentro extra y no dejar casi el 100% de la responsabilidad en Pablo Fornals y Mawuli Mensah, toda vez que Dani Pérez tampoco es un mediocentro al uso y suele jugar más adelantado.

El de Cardedeu parece haber abandonado esa leve molestia en el sóleo y puede incluso ser titular junto al castellonense, pieza clave en cualquier esquema de Manuel Pellegrini. Muestra un vendaje en su pierna derecha pero se ejercita con aparente normalidad.

El que aún no está con el grupo es Nelson Deossa. El cafetero sigue con unos problemas en el tobillo aún no le permiten entrar a la dinámica grupal, por lo que se aplazará su debut como verdiblanco como mínimo al próximo viernes contra el Deportivo Alavés, día también en el que todo el Betis y el beticismo acogerán a La Cartuja como 'casa' durante al menos dos años mientras se reforma el Benito Villamarín. Altimira, ya entrenó el pasado sábado y suma su segunda sesión.

Diego Llorente, más cerca de volver al verde

Otro que sigue dando pasos al frente en su recuperación es Diego Llorente, que sufrió una lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado y ya en Marbella, después de cuatro meses sin pisar el verde empezó a ver la luz. No ha cesado en toda la pretemporada de tratarse incluso en sus días libres y cuando ha hecho hasta viajes personales.

Esta semana ha estado incrementando las cargas de trabajo con el grupo y poco a poco perfila su vuelta, aunque seguramente ésta sea tras el primer parón de selecciones, que llegará después de estos 4 partidos en 13 días que tiene el Betis en agosto. Al jugar el conjunto verdiblanco mañana en Elche y no entrar en convocatoria, no ha estado sobre el verde con sus compañeros. Jorge Oreiro ha suplido su baja.

Además del citado anteriormente, Nelson Deossa, y de Diego Llorente, Marc Roca, Isco Alarcón y Abde Ezzalzouli son las otras tres bajas que tendrá Pellegrini en el debut liguero, para el que cuenta con los canteranos Jorge Oreiro, Ángel Ortiz, Dani Pérez, Mawuli Mensah y Pablo García.

Andrés Guardado, presente en el entrenamiento del Betis

Andrés Guardado se dejó ver en la última sesión del Betis antes de comenzar LaLiga. El mexicano, con negocios en Sevilla, aparece de vez en cuando por la Ciudad Deportiva Luis del Sol para saludar a sus compañeros, como ha ocurrido en esta mañana. Una visita especial en la previa de un viaje a Elche que dará paso al sexto curso de Manuel Pellegrini al frente del banquillo verdiblanco.