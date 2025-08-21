Altimira, la nota positiva del primer entreno del Betis en La Cartuja

Este viernes será el estreno del Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja como su nueva casa. Hará el debut ante el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet, que venció en la primera jornada al Levante por 2-1 en Mendizorroza.

Llegarán los babazorros a Sevilla con ganas de emular lo conseguido en las dos campañas anteriores, ganando en el Benito Villamarín en el más reciente (1-3) y empatando en 2024 a cero.

No son precisamente halagüeños para los de Manuel Pellegrini los últimos envites contra el Alavés, pero para ello lleva preparando la semana el técnico de Santiago y este jueves se ha ejercitado en el terreno de juego que mañana pisará por vez primera como recinto local.

Altimira calca el plan de la pasada semana

Un edema en el sóleo hizo que Sergi Altimira se perdiera casi todas las sesiones de entrenamiento de la pasada semana antes del estreno liguero en Elche -saldado con empate a uno- y sólo completara las del sábado y el domingo, siendo suficientes para que Pellegrini apostara por él en el once titular. De hecho, fue de los más destacados en el Martínez Valero.

Al igual que lo descrito, en la presente, mucho más corta por la difícilmente explicable cercanía de los partidos, el martes descansó el Betis y en la del miércoles no se ejercitó junto a sus compañeros. Este jueves en la previa de recibir al Alavés sí ha estado el de Cardedeu, que sigue con el vendaje en la zona baja de su pierna derecha. Será 'El Ingeniero' quien refleje en rueda de prensa el estado del centrocampista y si puede formar de inicio junto a Pablo Fornals frente al conjunto alavesista.

Estado de los lesionados

Quien no estuvo esta mañana a diferencia de ayer fue Marc Roca, que ha vuelto de manera gradual a la dinámica grupal, aunque todavía es pronto para que pise césped en un encuentro oficial. Estos días antes del cierre de mercado de fichajes servirán a la Comisión Deportiva del Betis y al propio Manuel Pellegrini para saber qué grado de importancia tiene la contratación de un pivote defensivo como Johnny Cardoso o Guido Rodríguez, algo que ya reclamó el santiaguino en la pasada comparecencia ante los medios.

En el eje de la defensa uno de los tocados es Diego Llorente, que parece ver la luz al final del túnel y podría incluso, aunque no es lo esperado, figurar en la lista de convocados contra el Deportivo Alavés. El central madrileño es una pieza clave para Pellegrini y sin él disponible, y algunos minutos que tenga Valentín Gómez, parece que Marc Bartra y Natan van a jugarlo prácticamente todo.

A los habituales canteranos Ángel Ortiz -con opciones de ser titular-, Mawuli Mensah, Dani Pérez y Pablo García, se sumaron en la presente Iván Corralejo y Gnangoro Bouaré. La inclusión en la citación la comunicará el chileno o se conocerá minutos después, por lo que lo único que queda por conocer es cómo está el Estadio de La Cartuja, que presenta un buen aspecto en el verde para el debut liguero del Betis como anfitrión durante las próximas dos temporadas. Marc Roca, Nelson Deossa, Isco Alarcón y Abde Ezzalzouli, las cuatro bajas confirmadas.

La comisión deportiva, presente en el entrenamiento

En este primer entrenamiento en La Cartuja, con gran presencia de medios de comunicación, estuvieron presentes Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y Joaquín Sánchez, todos ellos pisando el terreno de juego en el que debutará mañana el Betis.

El portuense junto a Rafael Gordillo, director de Relaciones Institucionales, se sentaron en el palco de autoridades en el que estará el presidente de la entidad, Ángel Haro, junto al homónimo del Deportivo Alavés en este inicio de jornada 2 de LaLiga EA Sports.