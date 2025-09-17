Alineación probable del Betis ante la Real Sociedad: Amrabat apunta al once con ¿Abde?

El Real Betis Balompié no puede fallar este viernes en la apertura de la quinta jornada en el estadio de La Cartuja ante la Real Sociedad, obligado a ganar tras pinchar fuera de casa ante Elche, Celta y Levante, empatando los tres, y con una victoria contra el Alavés y una derrota frente al Athletic en casa. Ante el tercero de los equipos vascos de Primera División, el resultado debe ser el mismo que el conseguido con los de Coudet si los puestos europeos quieren ser como mínimo la obligación de esta temporada.

Lejos de ello, la meta que todos quieren alcanzar en el seno de la entidad verdiblanca es la Champions League, aunque se reconozca que hay cuatro o cinco equipos más fuertes por presupuesto, pero ese es el objetivo con el que trabajan día a día los hombres de Manuel Pellegrini.

Respecto a la alineación probable que puede presentar 'El Ingeniero' ante los de Sergio Francisco surgen varias dudas desde la portería hasta la línea de tres de la mediapunta.

Valles o Pau con Europa en el horizonte

No dejó claro Pellegrini a inicios de Liga si tendría un portero para cada competición o iría rotando por tramos como ya hizo en el pasado con Claudio Bravo y Rui Silva, situación que ahora puede repetir. Empezó Pau López como titular y tras la lesión empezó a jugar Álvaro Valles, a un nivel muy parejo al catalán. La decisión ahora en la cabeza del santiaguino, sobre si apostar un día más por el de La Rinconada y llevar a cabo el cambio para la Europa League con Pau López, pudiendo o no mantener después al de Gerona bajo palos.

Novedades en defensa y en el medio

Ángel Ortiz y Diego Llorente pueden ser las dos principales modificaciones en el esquema bético para salir de partida ante la Real Sociedad, cambiando por completo el flanco derecho de la zaga para dar descanso a Bellerín de cara a Europa League y para que el central madrileño coja minutos progresivamente mientras que Bartra se recupera de la lumbalgia. Natan parece ganarle la partida a Valentín Gómez, que quizás actúe por el brasileño ante el Nottingham Forest.

Alineación probable del Real Betis Balompié contra el Alavés Real Betis Balompié: Valles, Ángel, Llorente, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho.

En el lateral zurdo es fijo Junior Firpo y más con Ricardo Rodríguez en la enfermería. Darling Bladi apunta a ir citado por si el dominicano, con un vendaje en la rodilla izquierda, sufriera algún contratiempo.

Donde sí parecen serguras las novedades es en el doble pivote. Sergi Altimira y Pablo Fornals lo han jugado todo de inicio y puede que descanse alguno de los dos para que entre Sofyan Amrabat, que ya dejó una buena carta de presentación contra el Levante. El marroquí puede dar el relevo al de Cardedeu formando con el castellonense.

Vuelve Lo Celso y ¿Abde?

Por delante es fijo en la derecha Antony Matheus dos Santos, con Giovani Lo Celso volviendo a la titularidad tras empezar desde el banquillo en Orriols. Nelson Deossa está con problemas en el tobillo y el rosarino deberá ser determinante de nuevo en este arranque liguero del Betis. En la izquierda tendrá que

En la punta de lanza no habrá dudas. Cucho Hernández hizo un golazo en acción personal en el Ciutat de València. Titularísimo y con Cédric Bakambu esperando su turno en la segunda parte o preparándose para iniciar ante los ingleses el próximo miércoles en el debut del Betis como local en el estadio de La Cartuja.

Vía: El Correo de Andalucía