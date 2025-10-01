Alineación probable del Betis ante el Ludogorets: muchas rotaciones para el viaje a Bulgaria

Un largo viaje de algo más de 3.000 kilómetros emprenderá el Real Betis Balompié esta tarde con destino a Razgrad, una ciudad en el noreste de Bulgaria donde se medirá al Ludogorets en la segunda jornada de la liguilla de Europa League.

Para dicho encuentro, Manuel Pellegrini sí que tocará el once inicial con varias caras nuevas con motivo de la larga travesía y del poco descanso que habrá posteriormente al regresar a Sevilla el viernes, entrenar el sábado y volver a volar rumbo a Barcelona para enfrentarse en Cornellà al RCD Espanyol.

Es una semana con dos choques poco distanciados en horas y a grandes distancias con una pequeña escala en la capital andaluza, por lo que las rotaciones se prevén masivas en el Huvepharma Arena este jueves a las 18:45, hora peninsular, una más en territorio búlgaro.

Valles bajo palos con Ángel Ortiz y Junior en los laterales

Una vez Pau López se ha asentado en la portería del Real Betis Balompié en el campeonato liguero, habiendo disputado también el primer duelo europeo frente al Nottingham Forest, parece que Manuel Pellegrini alineará bajo palos a Álvaro Valles para el resto de encuentros de Europa League, siendo el primero que jugará el de este jueves en Razgrad.

Será una nueva oportunidad para el de La Rinconada, que verá cómo en la línea defensiva que lo escudará también habrá muchas novedades con Ángel Ortiz en la derecha y Junior Firpo en la izquierda, continuando en el eje de la zaga Natan y Valentín Gómez. Los cuatro, son los más jóvenes que pueden actuar en sus posiciones.

Regresa Sergi Altimira

Empezó la temporada siendo un jugador indispensable para Manuel Pellegrini y cuajando muy buenas actuaciones, pero la llegada de Sofyan Amrabat ha relegado a un segundo plano a Sergi Altimira. Ello además se suma a la recuperación de Marc Roca que poco a poco va dosificando 'El Ingeniero' y que está apostando por él en este tramo para que vuelva a su mejor nivel. Todo esto sin nombrar a Pablo Fornals que tiene un sitio asegurado en el once siempre que no necesite un descanso.

En Bulgaria volverá el de Cardedeu, siendo algo más de incógnita quién lo acompañará en el doble pivote. El internacional por Marruecos debutó con la verdiblanca ante el Levante tras venir de jugar 180 minutos con su selección, y ha actuado de inicio y completado los últimos tres encuentros con el conjunto bético, por lo que se puede presuponer que descansará contra el Ludogorets.

Misma fatiga que Amrabat puede acumular Pablo Fornals, que desde que comenzó el campeonato ha estado presente en todos los partidos, completando los cinco primeros y no siendo sustituido hasta la segunda mitad ante la Real Sociedad. Con el Nottingham se quedó en el banquillo y entró al final y volvió a ser titular frente a Osasuna rayando a un nivel top.

Con lo descrito y con Nelson Deossa aún en el dique seco, es momento nuevamente de que sea Marc Roca quien aparezca en el once junto a Sergi Altimira para enfrentarse al campeón búlgaro, actualmente tercero con uno menos jugado en la competición doméstica.

Riquelme y Bakambu, novedades junto al regreso de Lo Celso

Afirmó Pellegrini tanto en la previa como tras el partido contra Osasuna que no era necesario forzar a Giovani Lo Celso el pasado domingo, más teniendo en cuenta que había duelo europeo este jueves y que habrá otro liguero ante el Espanyol el próximo domingo antes del parón internacional. El argentino debe estar recuperado y debe volver al once inicial en el sitio en el que más cómodo se siente, por detrás del delantero siendo el 10 del Betis.

A los lados del rosarino estarán Antony en la derecha -puede meter a Aitor Ruibal de inicio y que descanse al menos 45 minutos el de Osasco-, y Rodrigo Riquelme en la izquierda. La recuperación de Abde ha provocado que pierda la titularidad y en Bulgaria y en cada ocasión que tenga debe ir demostrando el madrileño por qué desembolsó el conjunto verdiblanco una cantidad importante por él al Atlético de Madrid.

No hay dudas en la punta de lanza del Betis. El hombre de la Conference League fue Cédric Bakambu, y en la Europa League el pasado miércoles comenzó la competición convirtiendo un golazo. Contra el PFC Ludogorets Razgrad le dará descanso Pellegrini a Cucho Hernández, también en racha, para contar con el congoleño.

Vía: El Correo de Andalucía