Alineación probable del Betis ante el Levante: Antony, Deossa y la duda de Bartra

Este próximo domingo jugará el Real Betis Balompié su quinto partido liguero -tiene uno adelantado- después del parón internacional y lo hará en el Ciutat de València contra el Levante UD de Julián Calero, equipo recién ascendido que no ha conseguido puntuar hasta el momento.

Manuel Pellegrini es consciente de que en Valencia comenzará otra fase de la temporada con seis encuentros en apenas tres semanas con el regreso de la competición europea y todo ello lo obligará a tirar de las múltiples variantes que tiene en la plantilla.

De momento, este viernes ya ha podido contar con el último fichaje, Sofyan Amrabat, que resueltos sus problemas burocráticos llegó a Sevilla el jueves y ha estado esta mañana a disposición del técnico verdiblanco. Queda aún una sesión más el sábado antes de volar y seguramente entre en la citación el marroquí.

Para dicha convocatoria podrá tener Manuel Pellegrini a jugadores importantes como Pau López, Diego Llorente y Marc Roca, pero perderá a Ricardo Rodríguez por lesión y llega con Marc Bartra muy justo, lo que puede hacer que tire del madrileño o de Valentín Gómez.

La del viernes fue una sesión con un único canterano, Darling Bladi, que estuvo ante la baja del suizo y todo hacer indicar que estará en la lista como suplente de Junior Firpo.

Bellerín y Llorente, novedades en defensa

En portería seguirá salvo sorpresa Álvaro Valles, que aunque perdió el Betis hizo buenas paradas ante los leones, sobre todo en la primera mitad. Pau López ya está de vuelta con el grupo pero no ha completado todos los ejercicios semanales hasta la fecha, por lo que el de La Rinconada estará en Orriols.

La línea de cuatro podría sufrir cambios en el lateral derecho con Héctor Bellerín por Ángel Ortiz, que ha estado con la sub-21, y con Diego Llorente o Valentín Gómez por Marc Bartra junto a Natan en el eje de la defensa y con Junior Firpo en la izquierda. "Vamos a preferir esperar con Bartra porque quedan 24 horas y no es una lesión grave, es una pequeña molestia y hay que ver si es bueno exigirlo o arriesgarlo en ese aspecto. Diego Llorente entrena normal con el plantel y hemos hablado con el cuerpo médico e irá teniendo minutos de a poco, no 90 minutos en este momento. Veremos cómo se va incorporando pero ya trabaja al 100% con el plantel", decía en la previa Pellegrini.

Deossa y Antony por Gio y Pablo García

Además de los dos posibles cambios en defensa con Bellerín y Llorente por Ángel y Bartra, en la medular estarán Sergi Altimira, Pablo Fornals y Nelson Deossa o Giovani Lo Celso. El argentino es cierto que viene únicamente con 23 de 180 minutos en lo alto tras la última llamada de la selección, pero empezó a entrenar el jueves y en el pasado 'El Ingeniero' ha sido cauto con otros sudamericanos consciente de lo que puede pesar luego en las piernas un viaje tan largo. Sofyan Amrabat con sólo dos sesiones aguardará su turno en el banco.

Alineación probable del Betis contra el Levante en el Ciutat de València Real Betis Balompié: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Roro; y Cucho.

Dicha situación sería la que dejaría al rosarino en el banquillo entrando por él Deossa. El de Marmato, según Pellegrini, "es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o en el mediocentro. Sí se puede acomodar detrás del punta, pero rinde mejor en una posición con más espacio", algo que puede hacer ver que quizás sea Fornals quien adelante su posición a la mediapunta y el cafetero quien acompañe a Altimira en la sala de máquinas para poder arrancar con campo por delante.

Por las palabras de Manuel Pellegrini, que espera más de Rodrigo Riquelme, se puede entrever que será titular una vez más en el costado izquierdo y que la principal novedad del ataque estaría en la derecha con Antony Matheus dos Santos redebutando con el Betis tras terminar su cesión y ahora comprarlo el conjunto verdiblanco. No sería un redebut al uso puesto que no ha jugado con otro equipo, pero sí que ha cambiado su situación contractual y ahora es hasta 2030 jugador verdiblanco.

Todavía no está para 90' quizás, pero sí para irse viendo el de Osasco sobre el campo y aportar lo que pueda: "A medida que juegue sentirá el cansancio, no juega oficial desde mayo con nosotros, es largo el tiempo por más que haya trabajado de forma personal y no sabemos lo que le va a durar el fuelle", manifestó el chileno. Pablo García que fue con la sub-21 como Ángel, esperará su turno.

En punta es la primera vez desde que comenzó la temporada que puede existir una mínima duda, puesto que Cédric Bakambu viene en buena racha goleadora con RD Congo tras convertir tres goles ante Sudán del Sur y Senegal, que se unen al postrero que anotó contra el Athletic, puede hacer dudar a Manuel Pellegrini con un Cucho Hernández que todavía no ha convertido en cuatro titularidades y que no ha tirado a puerta. La calidad del cafetero y lo que aporta a jugadores de segunda línea hace indicar que será él quien salte de inicio en el Ciutat de València.

El sábado será el último entrenamiento del Real Betis Balompié antes de decidir finalmente 'El Ingeniero' quiénes entran en la convocatoria para medirse al Levante UD. La presencia en la lista de Chimy Ávila es muy incierta, puesto que su salida al Pumas mexicano puede estar cerca si se desbloquean los términos personales con el jugador.