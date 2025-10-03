Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso

El Real Betis Balompié ganó en su primera salida en la UEFA Europa League al Ludogorets en Razgrad, Bulgaria, en un encuentro con parte de la unidad B en el once que lo solventó Giovani Lo Celso en dos chispazos con un golazo en el 31' y una asistencia a Aitor en el 53' que terminaría en el tanto en propia de Son.

Hace unas horas llegó a Sevilla tras un largo viaje y esta tarde se ha ejercitado la plantilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a puerta cerrada, siendo mañana sábado la sesión importante antes de viajar nuevamente, esta vez a Barcelona, para medirse al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat este domingo.

Con el duelo en la ciudad condal cerrará el Betis de Manuel Pellegrini esta parte de la temporada antes de un nuevo parón internacional en el que Diego Llorente, Marc Bartra y Nelson Deossa deberían estar disponibles a la vuelta.

Con Pau bajo palos y Bellerín y Ricardo en los laterales

Para el encuentro en Barcelona, uno de los que volverá a la titularidad será Pau López, canterano periquito que se quedó en el banquillo en Bulgaria entrando por él Álvaro Valles.

Por delante del gerundense también regresarán al once Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez, que descansaron ante los de Rui Mota en el Huvepharma Arena. En el eje de la zaga estarán Natan de Souza y Valentín Gómez, dado que los dos centrales diestros verdiblancos siguen ausentes.

Además de Llorente y Bartra tampoco irán citados Deossa, Isco y Pablo García, algo ya habitual en estos últimos encuentros del conjunto verdiblanco.

Vuelve Amrabat a la medular con ¿Fornals y Lo Celso?

El fin de semana anterior ante Osasuna descansó Giovani Lo Celso, que como dijo Manuel Pellegrini no estaba al 100% para el partido y teniendo duelo europeo era mejor reservarlo. En su lugar actuó, cuajando un encuentro espectacular, Pablo Fornals, que es un indiscutible para 'El Ingeniero'. En Bulgaria tampoco jugó Sofyan Amrabat, el mejor haciendo la raya y aportando jerarquía a la medular. Por todo ello, aunque Marc Roca viene cada día mejorando su nivel y Sergi Altimira siempre da todo lo que tiene, parece que el internacional marroquí podría saltar de inicio junto al castellonense en el doble pivote con el rosarino en la mediapunta, optando el técnico verdiblanco quizás por una apuesta más ofensiva de lo normal y más a domicilio. Ello es lo único que puede hacer que entre Marc Roca por Fornals o Lo Celso, que llegan en gran momento de forma.

Es el momento Antony

Uno de los escenarios en los que dejó su huella el pasado curso como verdiblanco Antony Matheus dos Santos fue en Cornellà-El Prat. El brasileño recibió en el 91' de Héctor Bellerín y se orientó el esférico para su zurda para cruzarlo a la escuadra contraria. Una obra de arte con la que el Betis ganó al Espanyol y culminó una remontada que inició Lo Celso en el 85'. El de Osasco volverá al once, será titular y se espera que vaya poco a poco elevando su nivel.

Con el zurdo de São Paulo en la derecha y con Abde Ezzalzouli en la izquierda, la duda está en la mediapunta. Gana enteros el rosarino con Fornals en el doble pivote. Arriba no habrá dudas, estará Cucho Hernández. El cafetero quiere anotar su cuarto gol en cuatro jornadas consecutivas en Barcelona. El actual nivel del colombiano en el Betis lo ha premiado Néstor Lorenzo para los amistosos ante México y Canadá.

Vía: El Correo de Andalucía