Alineación probable del Betis ante el Celta: la contusión de Pau, principal duda del once de Pellegrini

El Real Betis Balompié jugará este miércoles en fecha adelantada la jornada 6 de LaLiga EA Sports contra el Celta de Vigo en Balaídos en un partido complejo y en un escenario en el que sólo ha vencido en una de sus cinco visitas como verdiblanco Manuel Pellegrini, precisamente en su primer año y en la jornada final con un 2-3 que permitió la vuelta a Europa League.

Han pasado más de cuatro años de aquello y en la sexta temporada 'El Ingeniero' quiere recordar el triunfo de la primera y olvidar las últimas tres derrotas, sobre todo la de la campaña pasada cuando tras marcharse 0-2 al descanso habiendo estrellado dos balones en la madera en el estreno goleador de Antony, uno que fallará a su cita este año, al menos en Vigo.

Deossa, Llorente y Roca serán los siguientes en estar disponibles

Para lograr una victoria que permita poner al Betis líder en la tabla, con un partido más hasta el fin de semana, Pellegrini ha comenzado la semana de entrenamientos con una novedad importante entre sus filas, Nelson Deossa. El flamante fichaje colombiano procedente de Rayados de Monterrey se ha ejercitado con sus compañeros y comenzará parcialmente a ir completando sesiones con el objetivo de ponerse a tono en el primer parón internacional y estar disponible a mitad de septiembre.

Además del mediocentro de Marmato, Diego Llorente y Marc Roca aumentan el trabajo con el grupo y puede el central madrileño ser quien regrese antes del parón FIFA y estrenarse esta temporada, siendo contra el Athletic el día más probable de su vuelta al verde.

La contusión de Pau, principal duda del once de Pellegrini

No ha entrenado este lunes Pau López por una contusión en la rodilla y se convierte en la principal duda del Betis en Balaídos. El portero catalán, como informan a este medio desde el club, tiene muchas opciones de jugar y puede que no haya rotación bajo palos, pero si tiene molestias el miércoles quizás Pellegrini opte por Álvaro Valles.

Apueste por Pau o Valles, donde también puede haber novedades es en la zaga, con Junior Firpo sin ejercitarse por gestión de cargas y con posibles rotaciones, aunque entre viernes y miércoles hay tiempo de sobra para recuperar y que sea en La Cartuja el 31 de agosto ante el Athletic Club donde pueda verse alguna rotación más.

Alineación probable del Real Betis Balompié en Vigo contra el Celta Real Betis Balompié: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Pablo García; y Cucho.

Héctor Bellerín parece fijo en la derecha y viene de sumar dos muy buenos partidos, por lo que su continuidad en el once está asegurada salvo que no estuviera físicamente al 100%. Mismo caso de Marc Bartra y Natan, que cuentan con Valentín en la recámara por si alguno llegara justo. En la izquierda, la salida de Ricardo Rodríguez a Suiza coge fuerza y puede que no llegue a Vigo. Junior, sin ningún problema y en el gimnasio, estará en el carril zurdo.

Donde por el momento, entre alto rendimiento e importancia en el equipo, y falta de recambios, no hay dudas es en la medular. Una jornada más, Sergi Altimira acompañará a Pablo Fornals en el doble pivote con Giovani Lo Celso en la mediapunta.

En la izquierda estará Rodrigo Riquelme, que quiere seguir cogiendo sensaciones y poner en un aprieto a Pellegrini antes de que regrese Abde, quien más se está demorando en volver con el grupo. Pablo García podría ser la alternativa mientras que el gran nivel de Aitor Ruibal lo convierte en un fijo en la derecha. Arriba, Cucho Hernández.