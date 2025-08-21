Alineación probable del Betis ante el Alavés: los laterales, posibles novedades

Ni la cercanía con el debut liguero del lunes ni el resultado cosechado en Elche siendo incapaz de vencer por no transformar las ocasiones van a alterar el plan de Manuel Pellegrini, que tiene claro cuál será su primer once del Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja para recibir al Deportivo Alavés.

Nunca habla 'El Ingeniero' de los lesionados y se centra en los que sí están, como Giovani Lo Celso, que debe ser el faro de este conjunto verdiblanco y es a quien ahora le pone velas, como a Fornals y Altimira, para que no haya nuevas lesiones como la de Isco Alarcón y sacuda todavía más un esquema condicionado por las bajas de la medular en adelante y por los fichajes que faltan.

Una posible alternativa en la zaga

Manuel Pellegrini parece haber confirmado que mientras que sólo juegue LaLiga apostará por un portero y no habrá en principio rotación como hace unos años con Claudio Bravo y Rui Silva. Pau López parece salir vencedor y por segunda jornada estará bajo palos, relegando a Álvaro Valles a la competición continental, la Europa League, cuando llegue a final de septiembre. Adrián San Miguel, suplente de ambos como tercer portero.

El nivel mostrado por Héctor Bellerín desde que abandonó su lesión en pretemporada, a la que llegó en buena forma tras renunciar a vacaciones, es cada vez más regular y de mayor garantía. Salvo que el técnico verdiblanco considere que es mejor no forzar la maquinaria, empezará como titular y Ángel Ortiz aguardará su turno en el banquillo, pudiendo entrar en la segunda mitad o de inicio en Vigo en la fecha adelantada.

En el eje de la zaga no habrá dudas tras confirmar Pellegrini que Diego Llorente no está para jugar todavía. Sin el madrileño, Marc Bartra y Natan son fijos, con Valentín en el banquillo.

Donde sí parece claro que habrá modificaciones será en el costado izquierdo de la defensa bética, con Junior Firpo por Ricardo Rodríguez. La salida del suizo está en el aire, su rendimiento en el Martínez Valero fue deficiente y tampoco tiene una exuberancia física por lo demostrado hasta la fecha como para jugar lunes y viernes. Redebut del canterano salvo sorpresa.

Fornals, Altimira y Lo Celso

"Vamos a esperar que Gio esté, no se lesione y no le pase nada, tenemos a Dani Pérez, a Iván Corralejo, podemos como el año pasado buscar solución con dos puntas y son cosas que podrían suceder pero está Gio Lo Celso que es muy importante para nosotros", decía Pellegrini sobre el argentino, al que espera tener siempre disponible hasta que regrese Isco Alarcón. En este tiempo debe demostrar su nivel e influencia en el juego, y lo hará escudado por Pablo Fornals y Sergi Altimira, titulares indiscutibles como el rosarino.

Por el momento, juegan los tres además por decreto puesto que Nelson Deossa, a quien se le espera en el Betis y en la afición con ganas, se recupera de su esguince de tobillo izquierdo. Parece que encara la recta final y que para el parón internacional de septiembre tras la jornada 3, partido 4, contra el Athletic Club, debe estar. Marc Roca, también debería unirse progresivamente en la próxima semana.

Alineación probable del Real Betis Balompié contra el Alavés Real Betis Balompié: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Roro Riquelme; y Cucho.

Sin novedades en el frente

Aitor Ruibal viene de marcar, de jugar un partidazo en Elche y es muy difícil que de inicio le quite Pablo García el sitio, como imposible por lesión, también en el tobillo, lo es con Abde Ezzalzouli respecto a Rodrigo Riquelme. El recién llegado asistió al de Sallent en el 0-1 y debe ser otro de los jugadores llamados a tirar del barco esta temporada después de una fuerte apuesta de la dirección deportiva por él.

El 9 del Betis se llama Cucho Hernández, al menos hasta que firmen a otro, si es que ocurre. La salida de Cédric Bakambu se complica como adelantaron InformaBetis y Diario de Sevilla y todo se encamina a que sea el suplente del cafetero. Por Chimy Ávila hay acercamientos con el Almería y el club le busca una salida para reforzar la parcela. De momento, el colombiano titular.