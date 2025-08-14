Los aficionados del Betis podrán salir gratis del Estadio La Cartuja en lanzaderas de Tussam y Cercanías

El Real Betis y el Ayuntamiento de Sevilla han reiterado este jueves una petición a los aficionados verdiblancos para esta temporada en el Estadio La Cartuja: los desplazamientos, a ser posible, que se hagan en transporte público. Por ello, además de facilitar itinerarios peatonales y alrededor de 15.000 plazas de aparcamiento por todo el entorno del recinto, se ha llegado a un acuerdo con Tussam y Renfe para que haya un refuerzo de lanzaderas para llegar y salir así como un servicio gratuito para poder marcharse del estadio de manera más ágil. "Pido paciencia, va a ser todo un éxito", ha expresado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, en un desayuno informativo organizado por el club verdiblanco con la prensa.

El servicio de Tussam se verá reforzado en sus líneas 2, C1 y C2 con 12 autobuses adicionales desde 2 horas antes de cada partido. Además, se habilitarán tres lanzaderas gratuitas tras los encuentros hacia Blas Infante (con parada en Torre Sevilla), Sevilla Este y Barqueta, respectivamente. Se contará con un total de 24 autobuses en la salida que podrán utilizarse de forma gratuita, garantizando una mayor fluidez. "Los usuarios no picarán el billete, las líneas son gratuitas y las puertas estarán abiertas", ha explicado Manuel Sánchez, jefe de equipo de Tussam. "Los aficionados se están acostumbrando a hacer uso de Tussam para ir a los estadios", ha añadido Pimentel.

En el caso de Blas Infante, se busca que se pueda así conectar el servicio de autobús con el metro. "Los que vengan del Aljarafe podrán acceder al metro con comodidad", ha enfatizado el concejal popular. "En Blas Infante, además del metro, hay un aparcamiento de 2.000 personas y está el parking de la Feria", ha añadido Sánchez.

Y en el caso de Barqueta, la idea es que se pueda salir fácilmente de la isla y cruzar el puente hasta la otra parte de la ciudad para ya allí poder hacer uso de cualquier otra línea. "La de Barqueta es un pequeño autobús circular, desde Ingenieros hasta Barqueta por el Alamillo para asegurar salir de la Cartuja. La idea es evitar los colapsos, con puertas abiertas, gratis y cargas rápidas", ha afirmado el jefe de equipo de Tussam. De la lanzadera de Sevilla Este, Pimentel ha destacado que ya existía en el Villamarín con buen resultado.

Tussam calcula que para desalojar el Villamarín en autobús se tardaba en torno a hora y media, por lo que se ha hecho un mismo cálculo para La Cartuja sin descartar ir adaptando el servicio en función de las necesidades.

Tres trenes de Cercanías previos y dos al finalizar

También habrá refuerzo en los trenes de Cercanías de Renfe tras la ya anunciada firma del convenio de colaboración por el cual la operadora adaptará la programación habitual de la línea C2 de Cercanías -Santa Justa-San Jerónimo-Estadio Olímpico y Cartuja. La estación de Santa Justa "será la referencia", como ha resaltado José Luis Blanco, director de relaciones institucionales de Renfe. Habrá tres trenes dobles con carácter previo, desde tres, dos y una hora antes del partido. Y en la salida habrá dos trenes dobles, con salida 30 minutos y 40 minutos después, todo sufragado por el Real Betis. Estos trenes tendrán cada uno unas 1.500 plazas.

Una de las principales complejidades era asegurar este servicio en los encuentros que dispute el Betis a las 21.00 horas o en adelante, tanto en Liga como en competición europea. "Cuando sea a esa hora, ya no habría trenes habitualmente, pero en este caso sí los habrá", ha explicado Blanco. "Renfe se adaptará a cada situación", ha tranquilizado, por ello habrá dos combinaciones especiales, que llegarán hasta Utrera y Lora.

Al igual que con Tussam, la vuelta será gratuita, de manera que no se chequeará ningún billete y las puertas estarán abiertas, con personal asegurándose de que no se forme ningún embudo y los pasajeros se distribuyan bien. De momento se ha puesto como plazo hasta 40 minutos después del partido, pero se cuidará que "no se quede nadie fuera".

El Betis ha hecho una estimación de cuántos socios podrían usar los cinco cercanías contando como centro la estación de Santa Justa. 742 socios usarían la conexión C1-C4-C5; unos 7.174 la C4, unos 3.640 la conexión C1 desde Lebrija y el C5 desde Dos Hermanas; 1.398 aficionados el C1 desde Lora del Río - C3 desde Cazalla; 3.598 socios el C5 del lado de Benacazón; 1.319 el C1 desde Lebrija; 441 el C1 desde Lora del Río; y el C3 desde Cazalla unos 234 aficionados. En total serían unos 18.546 abonados los que usarían el Cercanías.

"El Plan de Movilidad tiene tres objetivos principales. Facilitar el acceso de los aficionados al estadio, que la entrada y salida se haga en el menor tiempo posible incluso menos que en el Villamarín, y la información. Es decir, que el aficionado sepa si vienen en autobús las paradas y el tiempo, si es en Cercanías los horarios, o si es en coche dónde puede aparcar. Los primeros partidos serán más complicados, pero el aficionado estará perfectamente informado", ha resumido Álvaro Pimentel.

Entre este jueves y viernes, el Real Betis Balompié enviará a cada socio información personalizada según su código postal, con recomendaciones sobre la mejor forma de desplazarse hasta el estadio. Además, lanzará un cuestionario para conocer las previsiones de movilidad de los asistentes y ajustar el dispositivo en función de la demanda.