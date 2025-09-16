Adiós a las reservas: el Betis abre los aparcamientos gratuitos de La Cartuja a todos los aficionados

El Real Betis ha informado este martes que no será necesario reservar para acceder a los aparcamientos P7 Norte, P7 Sur y Avenida Carlos III (PB01, PB02, PB03 o PB04, también denominados P8.1, P8.2, P8.3 y P8.4) en el próximo partido ante la Real Sociedad.

Los primeros partidos de la temporada, ante el Deportivo Alavés y el Athletic Club, los aficionados adquirieron un tique de reserva para estacionar, pero ya desde este viernes será de acceso libre y, al igual que anteriormente, gratuito.

Esta medida pretende optimizar este espacio teniendo en cuenta que muchas de las plazas reservadas quedaban sin ocuparse, facilitando así la llegada al estadio de un mayor número de aficionados. Se recomienda, por tanto, estacionar con la máxima antelación posible, ya que el acceso estará permitido hasta completar el aforo de estos aparcamientos.

En caso de que se ocupen en su totalidad, la Policía regulará el flujo de tráfico de los vehículos y derivará a los aficionados a otras zonas. En este sentido, es importante tener en cuenta los accesos a estas plazas para facilitar la llegada y la salida y evitar aglomeraciones.

P7 Norte. Entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte.

Entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte. P7 Sur . Entradas y salida por Carlos III. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur.

Entradas y salida por Carlos III. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur. Aparcamientos de Carlos III (PB01, PB02, PB03 o PB04). Entrada y salida por Carlos III (con salida preferentemente hacia Carlos III dirección norte).

Los aficionados también podrán estacionar sus vehículos en otras espacios de La Cartuja, así como en el aparcamiento de Torre Sevilla, con precios promocionales tras el acuerdo firmado con el Real Betis y bien conectado con La Cartuja mediante el servicio público de autobuses (TUSSAM).

Vía: El Correo de Andalucía