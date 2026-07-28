Se abre otra vía para Abde... con el Barça atento

Abde Ezzalzouli se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado tras firmar la mejor temporada de su carrera con el Real Betis. El extremo marroquí fue una de las grandes referencias ofensivas del conjunto de Manuel Pellegrini durante el curso 2025-26, en el que disputó 43 partidos oficiales y firmó 15 goles y 13 asistencias, unos registros que dispararon tanto su cotización como el interés de varios clubes europeos.

El atacante, sin embargo, no pudo redondear el curso como esperaba. Una lesión en el ligamento de la rodilla derecha le dejó fuera de la convocatoria de Marruecos para el Mundial 2026, y perdió una oportunidad inmejorable para seguir aumentando su prestigio internacional tras su excelente rendimiento con la camiseta del Betis.

Abde y su lesión de rodilla / EFE

Además, su situación de mercado sigue siendo una de las grandes incógnitas del verano. Aunque en el Benito Villamarín consideran a Abde una pieza importante para el proyecto deportivo, todo apunta a que el club verdiblanco mantiene la necesidad de generar ingresos mediante alguna venta importante si llega una oferta que satisfaga sus exigencias económicas.

Eso sí, insisten desde hace semanas que el Betis no contempla desprenderse del internacional marroquí por debajo de una cifra muy elevada y se remite a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros como referencia en las negociaciones.

En este contexto, Matteo Moretto ha desvelado este martes que la Roma piensa en Abde Ezzalzouli como posible refuerzo para su ataque. El periodista italiano aseguró que el extremo del Betis figura entre los jugadores que valora el conjunto romano de cara a este mercado estival. Por el momento no ha trascendido que existan negociaciones entre ambas entidades, pero el interés del club italiano ya ha salido a la luz.

Abde en el encuentro contra el Levante / LALIGA

El Barça sigue atento

La operación también sería seguida con atención desde Barcelona. Cuando el Barça traspasó a Abde al Betis en 2023 se reservó un porcentaje de una futura venta. Tras la renegociación del acuerdo entre ambos clubes (por el adiós de Vitor Roque del Betis), la entidad azulgrana conserva actualmente el 20% de una futura venta, por lo que un eventual traspaso del internacional marroquí también dejaría ingresos en las arcas del club catalán.

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De esta manera, Abde afronta así un verano decisivo para su futuro. La Roma ya ha mostrado su interés y ya hay otros clubes (sobretodo en la Premier) que podrían sumarse a la puja por el marroquí. Pero, por el momento, el Betis mantiene una postura firme y solo se planteará su salida si recibe una oferta acorde a sus pretensiones, consciente de que una parte de una futura venta iría a parar al FC Barcelona por el porcentaje de traspaso que conserva.