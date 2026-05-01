Abde vuelve al mercado: "¿El Barça? Prioriza jugar cada semana"

El nombre de Abde Ezzalzouli vuelve a estar en el foco del mercado después de una temporada en la que está dando un paso adelante definitivo. Pero su historia no empieza en los focos del Villamarín, sino en un contexto mucho más discreto, donde su talento tardó en encontrar el escaparate adecuado. En el Hércules, su progresión no fue inmediata. El club intentó darle espacio desde el filial, pero durante meses no logró hacerse un hueco real en el primer equipo. La situación cambió radicalmente con un relevo en el banquillo, ya que Manolo Díaz sí supo interpretar su potencial y le abrió la puerta de par en par.

A partir de ahí, Abde encadenó titularidades durante toda la segunda vuelta y se convirtió en un jugador determinante. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su impacto en ataque marcaron diferencias en una temporada especialmente compleja por el contexto del COVID y la reestructuración de categorías.

Ese rendimiento no pasó desapercibido. “Había varios equipos españoles y extranjeros siguiéndole muy de cerca”, explican fuentes cercanas al entorno del jugador a SPORT. Entre todos ellos, el FC Barcelona fue el que mostró un interés más firme desde el inicio del verano, aunque pagó la cláusula de dos millones de euros en los últimos días de mercado. El Barça apostó por un perfil distinto, un extremo puro capaz de romper defensas desde el regate. Su talento ya era evidente, puesto que había despertado el interés de múltiples clubes y su impacto en el campo justificaba la inversión.

"Necesita continuidad"

Sin embargo, su etapa como azulgrana dejó claro un aspecto clave en su carrera: la necesidad de continuidad. El extremo no encontraba los minutos que buscaba y acabó forzando su salida en busca de protagonismo. El destino fue el Real Betis, donde ha logrado asentarse. “Él siempre ha priorizado jugar, sentirse importante cada fin de semana”, insisten desde su entorno.

Esa apuesta ha tenido recompensa. En el Betis ha encontrado regularidad y se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato. Su crecimiento también se refleja a nivel internacional, siendo ya un habitual con Marruecos. Pero su futuro vuelve a estar abierto. El mercado de verano se presenta como un punto de inflexión, condicionado por varios factores como el contexto económico actual, la estructura de su contrato y el porcentaje de una futura venta que aún conserva el Barça 20%.

Abde, antes de enfrentarse al Real Madrid en LaLiga / EUP

En el Betis son conscientes de que solo una oferta importante podría abrir la puerta a su salida. Las cifras que se manejan deben ser elevadas para compensar todos los condicionantes de la operación. Sobre un posible regreso al Barça, el escenario parece poco viable. La falta de minutos sería un problema recurrente, algo que el jugador quiere evitar a toda costa. “No contempla volver a un sitio donde no tenga continuidad”, apuntan.

La Premier League aparece como una alternativa atractiva, aunque con un factor muy claro: el siguiente paso debe garantizar un rol relevante en un proyecto competitivo. No se trata solo de dar el salto, sino de hacerlo en el contexto adecuado.

Un traspaso de 40 millones

Abde es uno de los futbolistas que podría abandonar la disciplina verdiblanca este próximo verano. El marroquí, junto a Sergi Altimira y Natan son los jugadores por los que el Real Betis podría sacar tajada económica en el mercado. El precio de Abde, sin embargo, no está del todo claro. La cláusula de rescisión del extremo son 60 millones de euros, pero el montante de la transferencia podría variar considerablemente dependiendo de diversos factores. El club de las Trece Barras, no obstante, no escuchará ofertas que no ronden los 40 millones.

Abde, la referencia ofensiva del Real Betis / EFE

El primero de esos condicionantes es si el conjunto de Manuel Pellegrini logra clasificarse para la próxima edición de la Champions League. De ser así, el Betis no tendría tantas urgencias económicas, tal y como apunta el periodista Álex Mérida, de 'El Correo de Andalucía', y se remitiría a la cláusula mencionada.

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Lo mismo sucedería si el Betis logra hacer caja con Altimira y Natan. En ese escenario, la entidad de La Palmera tampoco necesitaría traspasar a Abde, siempre y cuando la oferta no sea suculenta. Como decíamos, el precio, de cualquier modo, no sería nunca inferior a 40 'kilos'. Desde la entidad heliopolitana valoran el presente y la proyección del marroquí, y no desea que se repita la historia que se vivió el verano pasado con Johnny Cardoso, vendido al Atlético de Madrid por 25 millones y cinco en bonus, una cifra inferior a la que el Betis tasaba al estadounidense.