Abde, MVP ante el Mallorca, se viene arriba tras el batacazo del Atleti de Simeone: “Estamos locos de la cabeza. El objetivo tiene que ser la Champions”

Actuaciones como la que protagonizó Abde en Son Moix sorprenden cada vez menos a los béticos, y eso son grandísimas noticias para el extremo marroquí. El triunfo del Betis contra el Mallorca (1-2) tuvo su sello: desborde, fe en la jugada, gol y ese punto de irreverencia, en el buen sentido de la palabra, que no se puede enseñar.

El 0-1 nació de un rechazo dentro del área: Abde no dudó ni un segundo y empaló el balón de volea. Un gesto de jugador con hambre y que se siente realmente enchufado. Como no podía ser de otra manera, el disparo acabó en gol. “Siempre busco el segundo palo cuando la tiene Antony. Gracias a Dios estaba ahí”, explicó tras el partido, después de ser señalado como MVP del mismo.

Abde celebra su gol contra el Mallorca / Cati Cladera

Con el tanto en tierras baleares, el marroquí ya suma cinco dianas en Liga, nueve entre todas las competiciones. Cifras más que destacables que brillan aún más contando asistencias: seis (cinco de ellas en el torneo doméstico).

A por la Champions

Abde está en un momento de forma excelso. A sus 24 años, ha encontrado esa regularidad que necesitaba para ser un futbolista importante de verdad y no solamente un gran revulsivo. Y por ello, tras los tres puntos cosechados en Son Moix, el Betis sueña con puestos de Champions League.

Abde celebra el primer gol del Betis ante el Mallorca en Son Moix en la jornada 24 de LaLiga / CATI CLADERA / EFE

Quintos con 41 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que se llevó un contundente 3-0 de Estadio Municipal de Butarque, estadio puntual del Rayo Vallecano, Abde apunta alto: “El objetivo tiene que ser la Champions, aunque no es fácil”. Sin complejos.

Un extremo natural

Así es Abde y eso es lo que lo hace especial. Natural. Sin ese discurso robótico que cada vez aplican más futbolistas. También dejó una perla marca de la casa: “Somos unos locos de la cabeza”, mencionó en referencia a la afición verdiblanca desplazada a Mallorca.

Para el culé, su crecimiento tiene un matiz especial. Abde se fue del FC Barcelona porque quería lo que no podía garantizarle Xavi Hernández: minutos cada fin de semana. Por ello, tomó la decisión de marcharse al Betis el verano de 2023, a cambio de 7,5 millones de euros.

Con la 'flechita para arriba'

Hay algo que engancha de Abde cuando está así, con la ‘flechita para arriba’, como suelen decir los fans a los videojuegos, en especial, a la saga de Pro Evolution Soccer. Esa sensación de que en cada uno contra uno puede pasar algo. Que encara porque puede y porque le sale. Eso hizo que el Barça se guardase un 20% de una futura venta. Viendo su evolución, no parece un mal negocio.

Noticias relacionadas

Abde Ezzalzouli lucha con Samú Costa durante el partido de la jornada 11 de LaLiga que Real Betis y RCD Mallorca disputan en La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

A los 24 años, ahora sí, Abde está donde quería estar: siendo importante. Y el Betis, creciendo con su desborde, empieza a mirar la Champions con convicción. ¿Tendrá razón el marroquí?