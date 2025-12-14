Abde dispara su valor: negocio redondo

La evolución de Ez Abde está siendo sideral. Y no será porque no lo advirtió. El internacional marroquí lanzó un mensaje en octubre que, con el paso del tiempo, está dando la razón al futbolista. "Estoy seguro de que será mi mejor año en el Real Betis. Es verdad que lo había pensado antes, pero ahora me encuentro como nunca. Va a ser el mejor, ya veréis", auguró el extremo.

Dicho y hecho. Abde ha cambiado su metodología de trabajo, afinando su puntería en los entrenamientos a base de insistencia. "Ahora me quedo al final de las sesiones para trabajar las finalizaciones", apuntaba y los resultados se están viendo sobre el césped. El exazulgrana es un futbolista ahora determinante, capaz de amenazar desde la banda y generar acciones de peligro y gol.

En lo que llevamos de temporada, el norteafricano ha participado activamente en once goles de los heliopolitanos, con seis dianas y cinco asistencias en todas las competiciones. Registros que se asemejan a los conseguidos en global la pasada campaña, donde firmó nueve goles y cinco pases definitivos. Y eso que Abde se perdió el inicio de curso por una lesión en el tobillo totalmente olvidada.

Siempre Betis

Abde hizo una apuesta en firme por el Real Betis. El jugador se quedó prendado del club, de la afición y de la vida en Sevilla. Es por eso que en verano, cuando hubo tentaciones del extranjero, el extremo lo tuvo claro: "Tuve muchas ofertas pero le dije a mi representante que no quería irme, quería quedarme en el Betis".

Abde, en acción contra el Barça / AP

Dispara su precio

El club de las Trece Barras hizo un negocio redondo con Abde. Manu Fajardo firmó al marroquí por 7,5 millones de euros hace tres veranos procedente del Barcelona -quien conserva hoy en día el 20% de una futura venta- y su precio de mercado no ha hecho más que dispararse desde entonces.

Cotización de la plantilla del Real Betis Antony - 30 millones Ez Abde - 20 millones Sergi Altimira - 20 millones Natan - 20 millones Cucho Hernández - 18 millones Gio Lo Celso - 15 millones Valentín Gómez - 12 millones Sofyan Amrabat - 12 millones Pablo García - 10 millones Nelson Deossa - 9 millones

En la última revisión ofrecida por el portal especializado 'Transfermarkt', Abde eleva su cotización hasta los 20 millones de euros, convirtiéndose en el segundo futbolista bético mejor valorado de la plantilla sólo por detrás del brasileño Antony, la gran estrella del equipo... con permiso de Isco Alarcón.