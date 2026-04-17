Abde cumple su promesa

No hay futbolista más extremista que Ez Abde. Extremo puro, encarador, de arrebatos, de finta churrigueresca, pero también excesivamente irregular. Tan pronto levanta a la afición de su asiento como que desespera al más reposado con su inconsistencia.

El marroquí está completando su mejor temporada como profesional en el Real Betis, en el que es su tercer año luciendo las Trece Barras tras un efímero paso por el Barcelona, donde nunca llegó a acomodarse en el primer equipo. El club azulgrana, sin embargo, mantiene un porcentaje de una futura venta, siempre y cuando se produzca antes de 2029, cuando finaliza contrato en Sevilla.

“Estoy seguro de que va a ser mi mejor año en el Betis. Sí, ya lo pensé otras veces, pero me encuentro como nunca. Va a ser el mejor, ya veréis", pronosticaba el exazulgrana a principio de temporada, en una entrevista concedida al diario 'AS'. Y el africano está cumpliendo con lo prometido.

Abde celebra el 2- 0 del Betis contra el Braga / EUROPA PRESS

Ante la ausencia de un delantero centro realizador, Abde se ha convertido en la principal amenaza verdiblanca y el segundo mejor artillero del equipo de Manuel Pellegrini. El marroquí suma once goles en todas las competiciones, el último este jueves ante el Braga, y ha repartido nueve asistencias a sus compañeros. La mejor aportación y los mejores registros de su carrera desde su salto al fútbol profesional.

Pero esa discontinuidad en el juego, esas desconexiones típicas de un extremo que da amplitud al campo para abrir espacios interiores, le están privando de acaparar más elogios en sus actuaciones. Regresando a la vuelta de cuartos de final contra el Braga, Abde realizó un encuentro sublime en la primera mitad, firmando un gol y múltiples cabalgadas por el flanco izquierdo. De hecho, el '10' bético anotó un doblete, pero el segundo tanto no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico de Antony. Hubiera supuesto el 3-0 y la sentencia prácticamente definitiva a la eliminatoria.

De más a menos

Sin embargo, el Betis se desmoronó en el segundo tiempo, en gran medida porque se olvidaron que por la izquierda tenían a su futbolista más desequilibrante. Abde apenas entró en juego tras el descanso y, cuando lo hizo, tuvo que ocupar posiciones más centradas en las no resultan tan determinante.

A pesar de la eliminación europea, donde todo el beticismo tenía muchas esperanzas depositadas, la plantilla verdiblanca tiene el reto en estas últimas siete jornadas de campeonato liguero de amarrar una plaza continental para el próximo curso. El equipo es quinto y ahora mismo disputaría la próxima edición de la Europa League, aunque el premio puede ser más goloso si se confirman cinco billetes para España a la Champions 26-27.