Abde, amenazado por lucir una camiseta a favor de Ceuta: "Pasarás la peor hora de tu vida"

La victoria del Real Betis contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica dio mucho de qué hablar, pero no por el partido en sí, sino porque el futbolista Ez Abde decidió lucir una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' para apoyar la población de Ceuta, debido a todo lo que está sucediendo en la ciudad desde el pasado 30 de julio, donde más de 72.000 mil personas entraron de manera ilegal, según los datos oficiales del Gobierno de España.

Horas antes del partido, Villarreal y Betis decidieron poner en marcha esta iniciativa para dar visibilizar a la grave situación de Ceuta. "A través de este gesto, ambas entidades quieren trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica. Ceuta no está sola. Todos Somos Caballas", exponía el comunicado.

Todos los futbolistas de ambos equipos salieron al terreno de juego con las camisetas de apoyo, incluido Abde, quien fue duramente criticado en redes sociales por lucir el lema 'Todos Somos Caballas'.

Abde, durante un entrenamiento con el Betis / EL CORREO DE ANDALUCÍA

Cabe recordar que el extremo del Real Betis nació en Beni Mellal (Marruecos), pero creció en Elche. Además, el futbolista dudó mucho sobre si defender la camiseta de la selección española o la marroquí, pero finalmente decidió jugar con Marruecos.

La sociedad marroquí no se tomó nada bien la decisión de Abde y llenó las redes sociales de comentarios fuera de lugar, especialmente en su única publicación compartida en Instagram, que ya no aparece en su cuenta, pues la ha ocultado de su perfil tras la oleada de comentarios negativos.

VILLARREAL, 14/09/2026.- El centrocampista del Betis Abde Ezzalzouli (c) lucha con el canadiende Nathan Saliba (i), del Villarreal, durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Betis disputan hoy lunes en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió el futbolista del Real Betis a través de sus redes sociales:

"Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria".

"Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

"No seas un cobarde y sé un hombre".

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"Abde se pone lo que le pida el club y ya está. Ni sabe qué es Ceuta".