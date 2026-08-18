Abde, entre dos aguas: la alegría del regreso y la incertidumbre del mercado

El Real Betis ya tiene la mirada puesta en su estreno en LaLiga ante la Real Sociedad. Después de cerrar la pretemporada con el amistoso disputado frente al Inter de Milán en Bari, el conjunto verdiblanco regresó este martes a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para comenzar a preparar el encuentro del próximo viernes en La Cartuja.

La principal ausencia en la sesión fue la del técnico Manuel Pellegrini. El técnico chileno no estuvo al frente del entrenamiento por motivos personales, aunque está previsto que se reincorpore al trabajo con normalidad a partir de este miércoles.

La gran noticia de la jornada la protagonizó Abde Ezzalzouli, pretendido por varios clubes de primer nivel, que volvió a trabajar con el grupo protegido con una venda en su pierna derecha.

Abde, durante el entrenamiento de este martes, con la venda en la pierna derecha / EL CORREO DE ANDALUCÍA

En el Betis confían en que la recuperación siga por el buen camino y pueda estar disponible para el estreno liguero frente al cuadro 'txuri-urdin', pero el mercado sigue muy pendiente de un jugador muy cotizado a nivel mundial.

Estrella verdiblanca

Abde es mucho más que una alternativa para Pellegrini. Hace tiempo que el extremo marroquí dejó de ser un agitador de partidos para convertirse en una de las estrellas del equipo. Su velocidad, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su descaro han crecido de la mano con sus cifras. Y eso, en el mercado, se traduce en interés de los mejores equipos de Europa.

Abde Ezzalzouli, en la concentración de Marruecos durante el partido de su selección contra Brasil en el Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press

Su ausencia en el Mundial supuso un duro golpe para el futbolista, que no pudo disfrutar de una cita especialmente importante con su selección. Pero ahora su prioridad pasa por recuperar completamente su mejor nivel y volver a tener protagonismo tanto en el Betis como con Marruecos.

Newcastle y Galatasaray

Por su parte, el Betis cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, una cifra que puede suponer una barrera para algunos clubes, pero que no aleja del todo a equipos del poder adquisitivo de la Premier League, por ejemplo. En su momento sonó para el Newcastle como posible refuerzo de Gordon, pero varias informaciones apuntaron que fue el jugador el que rechazó cualquier acercamiento.

Ez Abde celebra su gol en el Real Betis Balompié - Olympique de Lyon de Europa League en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Ahora, el club que gana enteros para incorporarlo es el Galatasaray, según avisan en Turquía. Según 'Fanatik', si el gigante de Estambul no ficha a Gabriel Martinelli, irá con todo a por él.

La intención del Betis es clara: no vender y remitir a todos los clubes a la cláusula de 60 'kilos'. A partir de ahí, si Abde mantiene su postura, no habrá nada que hacer.