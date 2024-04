¿Qué opciones tiene Carlos Alcaraz de llegar al Barcelona Open?

Carlos Alcaraz hizo saltar todas las alarmas en Montecarlo cuando el pasado domingo entrenó con un aparatoso vendaje en el brazo y este martes confirmó los peores pronósticos anunciando su baja en el torneo monegasco.

El tenista murciano confirmó con un mensaje en sus redes sociales que sufre una lesión en el pronador redondo del brazo, que el impide afrontar el Masters 1000 en el que debía debutar contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. Su lugar lo ocupará ahora el italiano Lorenzo Sonego.

"He estado trabajando estos días en Monte Carlo tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar!", escribió.

Carlitos ya fue baja en Montecarlo el curso pasado por una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna. Entonces, reapareció pocos días después para participar en el Barcelona Open, donde acabó alzando el título.

El guion se repite este 2024, donde el de El Palmar tiene también en su hoja de ruta el torneo barcelonés, aunque en estos momentos su participación está en el aire. Por el momento, se pierde el primer gran torneo de tierra batida de la temporada, una buena oportunidad de recortar distancias con Sinner y Djokovic en la clasificación general, ya que no defendía puntos en Montecarlo.

Sí defiende un buen botín en Barcelona (500 puntos), donde es el vigente ganador, y también en Madrid, siguiente torneo en el que está inscrito Alcaraz. La siguiente cita será ya en Roma, en la última oportunidad sobre arcilla antes de Roland Garros, el tercer grand slam de la temporada.

¿Cuáles son las opciones de Alcaraz de llegar a Barcelona?

Sin tener detalles de la lesión concreta que sufre el murciano es difícil precisar cuál será el tiempo de baja de Alcaraz. Descartando una rotura, lo que le mantendría fuera de las pistas durante meses, su baja podría ser de tan solo unos días, por lo que llegaría a tiempo para el Barcelona Open, que arranca el próximo día 14 de abril.

El tenista de El Palmar ha viajado ya este mismo martes a Murcia para trabajar en su recuperación.