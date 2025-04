Tsitsipas: "Estoy cansado de ser segundo, quiero ganar esta edición"

El griego Stefanos Tsitsipas es uno de los grandes nombres que no falta a su cita con el Barcelona Open. El tenista de Atenas, tercer cabeza de serie del torneo, busca en esta edición su primera victoria en un torneo que conoce a la perfección.

Tsitsipas cuenta con un balance de 20 victorias por seis derrotas sobre la arcilla barcelonesa, donde ha sido finalista hasta en cuatro ocasiones: 2018, 2021, 2023 y 2024. En esta edición volverá a intentarlo aunque con un cuadro de nivel, con Carlos Alcaraz o Casper Ruud, entre otros, el heleno sabe que el objetivo será complicado.

"Cada año es difícil. No creo que haya habido un año fácil", admitió el heleno el rueda de prensa. "Nunca he buscado atajos para llegar a la final de Barcelona. No hay una manera fácil, porque es un 500 y los mejores jugadores del mundo quieren competir y jugar. Y para ser honesto, estoy harto de ganar platos (el trofeo que se entrega al segundo)", reconoció, para añadir que "quiero aspirar a algo más grande si llego a la final y tengo la oportunidad de aspirar a algo más grande esta vez. Pero, por supuesto, voy a ir día a día".

Por otra parte, Tsitsipas fue cuestionado también sobre la posibilidad de que Goran Ivanisevic se convierta en su nuevo entrenador, tal y como avanzó el medio griego 'Gazzetta' esta misma semana, aunque el tenista prefirió emplazar este tema para más adelante. "Estoy planeando anunciarlo pronto. No quiero hacer una declaración oficial sobre esta situación", zanjó al respecto.

Para el tenista, competir en un escenario como el Real Club Tenis Barcelona "es el mejor sentimiento". "Como jugadores de tenis, jugamos en muchos torneos durante el año que se encuentran en escenarios y lugares que no tienen tenis más allá del torneo. Así que tener la oportunidad de jugar en un club me hace sentir muy conectado con este deporte que elegí jugar cuando era niño".

"Mis experiencias favoritas, mis momentos favoritos en el tenis han sido en lugares como este. El club de Montecarlo, el de Barcelona... Cualquier club que ofrece eventos de tenis tiene un lugar especial en mi corazón", aseguró el número 10 del ranking ATP.

Respecto a sus opciones de victoria en Barcelona, Tsitsipas apuntó a que la clave estará en mejorar su saque, algo que le lastró en su duelo contra Lorenzo Musetti en Montecarlo. "Estoy decepcionado con mi servicio en Montecarlo, porque sentí que podía haber hecho mucho más. Sólo espero no cometer los mismos errores en el futuro. Quiero aprender de esa experiencia para estar preparado si me vuelve a pasar", explicó.

Tsitsipas debutará en Barcelona con un duelo ante el estadounidense Reilly Opelka, en un horario aún por determinar.