Tommy Robredo, nuevo director del Barcelona Open

Tommy Robredo será el nuevo director del Barcelona Open, relevando en el cargo a David Ferrer, quien cedió el testigo tras la última edición, celebrada el pasado mes de abril.

En un acto celebrado en las instalaciones del Real Club Tenis Barcelona, el extenista español compareció ante los medios acompañados por miembros del club y del propio torneo para anunciar su nuevo rol como director del Barcelona Open para los próximos cinco años.

Robredo sucede en el cargo a David Ferrer, actual capitán español de la Copa Davis, que había estado en el cargo los últimos seis años. Bajo su dirección se llevaron a cabo varios cambios, siendo el más reciente el de pasar de un cuadro de 48 jugadores a un cuadro final de 32. De hecho, las primeras palabras de Robredo fueron para su predecesor, para el que quiso tener una "mención especial a David que ha hecho una gestión inmejorable del torneo en estos años y agradecerle el esfuerzo y el traspaso que me ha hecho. Él ya sabía que yo sería el nuevo director y me ha dado sus consejos". Además quiso "agradecer al club, a la junta directiva porque he tenido un recibimiento excepcional para llevar el peso de esta responsabilidad", así como a Tennium y a la prensa, así como a los compañeros de trabajo, del club y del torneo.

"Seremos la cara visible pero sin el equipo sería imposible hacer el mejor torneo del mundo, porque para mí este torneo es el mejor del mundo, porque es el de casa", aseguró Robredo en su primer discurso como nuevo director del Barcelona Open.

Robredo, durante el torneo en 2022 / Barcelona Open Banc Sabadell

"Personalmente era un sueño y cumplirlo ahora es increíble. Con 16 años recibí la invitación para jugar el Barcelona Open y son recuerdos que siempre tendré. Ya después cuando fui creciendo, que mi segundo torneo fuera el de casa fue un hito en mi carrera", explicó el extenista de Olot.

"Soy una persona estricta y me gusta hacer notas de lo que voy a hacer en mi vida y cuando estaba terminando mi carrera una de las cosas que apunté fue trabajar en este club y ser director del torneo", reveló, afirmando que "daré mi máximo como he hecho en las pistas siempres e intentaré ser meticuloso".

La mejor opción posible

Por su parte, el CEO del torneo, Xavier Pujol, quiso poner en valor el éxito de la pasada edición, que esperan mantener en los próximos años con el mandato de Robredo. "Se ha consolidado el éxito del año pasado, estamos llegando a la plena capacidad de utilización de las instalaciones y tenemos muchos retos que asumir los próximos cinco años. En 2024 hemos tenido récord de asistencia, de patrocinadores...pero los competidores apretan y tenemos otro torneo 500 en las mismas fechas como es el ATP de Munich. Eso nos incentiva y Tommy es prueba de que nos gusta la competitividad", indicó Pujol, que también quiso "agradecer a David Ferrer estos cinco años, ha sido una parte importante del éxito".

"Tommy es un hombre de casa, ha pasado por todas las fases, es socio de honor, campeón de nuestro torneo y asesor del club desde el punto de vista de gestión y aprendizaje en el mundo del tenis y gran propagador de los valores de lucha continua, que es lo mejor que podemos dejar a nuestros alumnos y futuros jugadores. Estamos en unas manos inmejorables", afirmó Pujol, asegurando que Robredo ha sido el único candidato que se plantearon cuando Ferrer anunció que dejaba el cargo.

En su nuevo rol como director, la hoja de ruta que se marca Robredo pasa por "escuchar a su equipo". "Lo primero que quiero es hacerme con toda la gente del equipo, que me den su feedback y a partir de ahí sentarnos con todo la organización, ponerlo en común y plantear las líneas que nos podemos marcar en el torneo para los próximos años", avanzó.

"En cinco años me gustaría ver el torneo con el mismo nivel de jugadores y mejorando la experiencia del aficionado, aportar el máximo para que un aficionado que haya venido aquí quiera volver", zanjó al respecto.