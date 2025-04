Sorpresón en Barcelona: Munar se carga a Tiafoe

El balear Jaume Munar dio la sorpresa de la jornada en el Barcelona Open con una victoria sobre el estadounidense Frances Tiafoe, noveno cabeza de serie. Tras la eliminación de Pablo Carreño en la sesión matinal de la pista Andrés Gimeno, Munar salvó la jornada española remontando ante un rival de entidad, al que sacó del partido en el tercer set (2-6, 7-5, 6-1).

Tiafoe, noveno cabeza de serie del torneo, impuso su ranking y comenzó dominando desde los primeros compases del set y con una rotura en el cuarto juego puso ya el marcador a su favor. No quiso alargar más de lo necesario el juego y volvió a romper el servicio de su rival para colocar el 6-2 en el marcador y ponerse con ventaja en el partido.

En el segundo set, el estadounidense arrancó con una ventaja de 2-0 gracias a un nuevo quiebre madrugador. Pero Munar no quería marcharse tan pronto de la pista y devolvió el golpe con un nuevo break para el 3-2, manteniendo, no sin esfuerzo, su servicio para igualar de nuevo la manga. Volvió a poner en problemas el saque de su rival en el noveno juego, donde Tiafoe necesitó varias ventaja y una bola de break para sumar. En esa no pudo ser, pero si en la siguiente para colocarse con 6-5 y servicio. Suficiente para llevarse el premio y forzar la tercera manga.

Crecido por la pequeña gesta que acababa de conseguir, no tardó el de Santanyí en poner tierra de por medio en el partido, con dos roturas, en el tercer y quinto juego. Tiafoe, completamente fuera del partido, intentó todo tipo de golpes y falló también muchos, entregando el partido y el pase de ronda al español.