Ruud sufre en su camino a la final

El noruego Casper Ruud consiguió su billete a los cuartos de final del Barcelona Open tras un complicado duelo ante Hamad Medjedovic. Pese a la diferencia de ranking, el serbio vendió cara su piel y obligó al defensor del título a desgastarse más de lo esperado (7-5, 7-5).

El partido cogió a contrapie al vigente campeón del torneo que entregó un break ya en el primer juego. Sin opciones de hacer daño real a su rival, en el séptimo, el serbio dispuso de dos nuevas bolas de break pero Ruud se agarró al set y remontó la desventaja para tener una nueva opción al resto. Y la aprovechó para poner de nuevo la igualdad en el marcador (4-4).

El undécimo se le volvió a atragantar al noruego, pero pudo salvar para mantener opciones de cerrar el set sin llegar a la muerte súbita. Trabajó para conseguirlo pero el balcánico no estaba dispuesto a ceder y levantó una bola de set, pero la segunda se le hizo más difícil y acabó perdiendo el set.

No pareció afectarle esa derrota al tenista que accedió al cuadro final desde la fase clasificatoria, y no tardó en sorprender. En el tercer juego no dio opciones a Ruud que solo consiguió un punto con su saque. Tocaba remar en contra, una vez más, y en el sexto, recuperó la igualdad.

El de Oslo se puso entonces el mono de trabajo pero ni así consiguió el quiebre necesario para cerrar por la vía rápida, pese a las facilidades de su rival, con varios errores no forzados. Aún llegó a ponerle en serias dificultades con el 5-5- en el marcador pero eso despertó al campeón que aguantó y con un break cerró el duelo.

El noruego se enfrentará en cuartos a otro de los cabeza de serie del torneo, el danés Holger Rune, que eliminó al argentino Sebas Báez por 7-4 y 6-4 en la jornada matinal de la pista central.