Ruud inicia la defensa del título con solvencia

Inicio deslumbrante del vigente campeón, Casper Ruud, que superó con mucha comodidad al colombiano Daniel Elahi Galán (6-4 y 6-3) en 1 hora y 33 minutos de juego. El noruego, que parte como segundo favorito del cuadro por detrás de Alcaraz, busca regresar a su mejor versión tras caer en octavos en el Masters 1000 de Montecarlo.

No tuvo muchos problemas un Ruud que no tuvo que salvar una sola bola de rotura en todo el partido. Apretó desde buen inicio al resto y pese a que no pudo romper en los primeros intentos, consiguió imponerse en un set mucho más plácido del 6-4 final que reflejó el marcador.

Mucho más fácil fue el segundo set, que tras un doble intercambio de juegos al servicio en blanco, el noruego decantó el parcial a su favor para acabar sellando el partido.

Victoria convincente para un Ruud que busca revalidar el título conseguido el año pasado.

Siguiente prueba, el serbio Medjedovic, que se deshizo del francés Perricard en la jornada del lunes.

DE MIÑAUR TAMPOCO FALLA

También estará en segunda ronda el australiano Álex De Miñaur que superó sin más dificultades al argentino Etcheverry (6-4 y 6-4). El australiano no ha dado opción alguna a su rival y mira ya a la siguiente ronda, donde topará con el británico Fearnley, que superó al español Carballés en primera ronda.

De superar su segundo envite, el australiano podría encontrarse con Alcaraz en cuartos de final.