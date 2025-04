Rune: "Estoy muy orgulloso de mí mismo"

El danés Holger Rune, campeón del Barcelona Open Banc Sabadell 2025, se mostró más que satisfechó tras haber podido levantar el título por primera vez en su carrera en la Ciudad Condal. "Ha sido una semana increíble, especialmente hoy fue una gran batalla, tuve que ir muy profundo y encontrar diferentes maneras de derrotarlo. Empecé a arriesgar un poco demasiado en mis disparos y luego encontré un buen ritmo para hacerle daño. Estoy muy orgulloso de mí mismo" aseguró.

Quinto título: "Cada final y cada título que ganamos como jugadores se siente increíble, no importa si es 500 o si en un Masters 1000 como el de París, se siente el mismo tipo de felicidad".

Opciones Madrid: "Sí. Tengo que ir allí, tengo que empezar de nuevo, pero muy contento con esta semana. Quiero seguir creciendo, quiero seguir jugando mejor y mejor, y sé que puedo jugar mejor y mejor. Para mí esta es la primera semana de la temporada de buen juego, y estoy muy contento con cómo la empecé, y ahora quiero continuar. Ahora hay Madrid, hay Roma, y hay el objetivo final que es Roland Garros. Es un futuro muy emocionante, y ahora voy a disfrutar con mi familia y equipo.Y obviamente lo que voy a hacer mañana es ir a Madrid, y luego empezar de nuevo a entrenar. Obviamente nuevos objetivos, muy motivado para hacer lo que hice esta semana, y hacer mejor en Madrid".

Partido contra Alcaraz: "No es fácil prepararse contra él, porque es un jugador muy peligroso. Tiene casi todos los golpes en su espalda, así que tienes que intentar hacerle daño, pero al mismo tiempo es muy bueno en la defensa.Como dije antes, pensé en las cosas tácticas durante el partido, y luego pensé en todos los tiempos que jugábamos en juniores, y en juniores era como, yo gané un partido, tú ganaste otro, así que pensé, ¿qué hice en ese momento? Obviamente es un nivel muy diferente, pero aunque crecemos como jugadores, mejoramos, todavía tenemos nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades, eso no va a cambiar. Así que intenté usar eso para mis opciones, para pensar un poco en los días anteriores. Y eso es lo que realmente me ayudó en el medio del primer set para encontrar mi rango en el juego".

Torneo especial: "Sí, es muy especial, especialmente ganar en un partido como este, en la Pista Rafa Nadal, es un partido hermoso, y él ha hecho tantas cosas maravillosas, Rafael, no solo aquí, sino en todos los torneos, así que es una gran inspiración, y hay mucho que aprender de él, así que es hermoso agregar mi nombre a esta lista de campeones aquí, es realmente algo de lo que estoy orgulloso, y le doy un gran saludo"