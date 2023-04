Un reencuentro entrañable para Almagro en el Barcelona Open

Nico Almagro volvió a ver a un recogepelotas que se hizo viral durante un partido del torneo hace siete años Ambos protagonistas se saludaron y se hicieron una foto juntos para inmortalizar el momento

Más allá de los que sucede en las pistas, los torneos dejan toda una serie de historias que trascienden a los años. Una de esas historias entrañables ha quedado grabada en la presente edición, con un tierno encuentro siete años después.

Los protagonistas, el extenista Nicolás Almagro y un recogepelotas que se hizo viral por un percance durante un partido del murciano. Fue durante un partido de Nico ante el georgiano Teimuraz Gabashvili durante el torneo barcelonés. El español se disponía a servir cuando el joven recogepelotas tropezó y acabó golpeándose contra los muros publicitarios. Como si nada hubiera sucedido, se levantó y siguió con su tarea hasta el final del partido que finalizó con victoria del georgiano (6-1, 6-7 y 2-6).

Siete años después, @NicoAlmagro se vuelve a encontrar con el ballboy más famoso 😅#BCNOpenBS | @bcnopenbspic.twitter.com/4L5AH2jA2L — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 21, 2023

Siete años después de ese momento entre cómico y trágico, el Barcelona Open Banc Sabadell orquestó el encuentro entre los dos protagonistas. "¡Cuántos momentos de gloria me has dado! Un placer, es un placer", le dijo Nico al chico, al que también preguntó ¿No te hiciste nada, no?". "Sólo fue una rascada en la rodilla", explicó el chaval que confesó que "en el momento estaba acojonado. La he liado ahí en medio de todo, pensé".

Tras saludarse, el recogepelotas le pidió hacerse una foto para inmortalizar ese encuentro que dio por zanjada la historia. "¡Qué día! Por fin después de 7 años he podido conocer al gran Nico Almagro. Gracias a Barcelona Open Banc Sabadell hemos podido revivir juntos el mítico video y charlar un rato. Un día que no olvidaré!!", escribió después en sus redes sociales el protagonista.