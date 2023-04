La presencia de Nadal en Barcelona, muy improbable

El manacorí sigue recuperándose de su lesión y todo apunta a que reaparecerá en el Mutua Madrid Open El gran objetivo del tenista mallorquín es encarar con las máximas garantías posibles el Roland Garros

La presencia de Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell se antoja cada vez más improbable. El manacorí, que se recupera de la lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda sufrida durante el pasado Open de Australia, ya avisó de que esta temporada sería muy minucioso a la hora de elegir los torneos en los que participaría y que no arriesgaría lo más mínimo.

Tras un tiempo de reposo y recuperación, el tenista mallorquín regresó a los entrenamientos hace unas semanas, pero no se vio en condiciones para disputar el Masters 1.000 de Montecarlo. Así lo explicó en un comunicado: "Lamentablemente, no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto a la competición”.

Nadal, de 36 años, ha disputado cuatro partidos con un balance de 1-3 este curso, cayendo del segundo puesto al decimoquinto del ranking ATP. Sin embargo, la clasificación importa poco al manacorí, cuyo gran objetivo es levantar el Grand Slam número 23 de su carrera y, en especial, afrontar con las máximas garantías Roland Garros. Por ello, todo apunta a que se perderá por segunda temporada consecutiva el Barcelona Open Banc Sabadell y reaparecerá en el Mutua Madrid Open, que se disputará del 26 de abril al 7 de mayo.