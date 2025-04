El 'plus' de fuerza para Alcaraz en Barcelona

Carlos Alcaraz sigue imparable en tierra batida. El español venció en su debut en el Barcelona Open al estadounidense Ethan Quinn y se enfrentará este jueves a Laslo Djere por un puesto en los cuartos de final. Después de perderse la edición del año pasado por lesión, el número dos del mundo se reencuentra con "un torneo muy especial" para él y con su país.

"Cuando juega contra gente que está muy arriba da más nivel incluso. Va a ser intenso y difícil", comentaba Alcaraz sobre su próximo rival en los octavos de final del Barcelona Open: Laslo Djere. Hay un precedente entre ambos jugadores, concretamente en el año 2023, donde el español se impuso en la tierra batida argentina en tres sets (6-2, 4-6, 6-2).

La importancia que le da Alcaraz a Barcelona le añade un extra de presión a su participación, la cual el murciano reconoce. "Son condiciones distintas y además es un torneo especial para mí y esa presión extra quizás te perjudica". El número dos del mundo ha ganado las dos últimas veces que ha disputado este torneo, por lo que quiere hacer triplete consecutivo en esta edición.

Carlos Alcaraz, en los octavos de final del Barcelona Open 2025 / EFE

En su día de descanso, 'Charly' ha optado por descansar y pasar el día junto a su familia. Jugar en Barcelona, cerca de su casa, ha permitido que gran parte del entorno del jugador haya podido acercarse a este torneo y hacerle compañía durante la semana. Un 'plus' que el jugador agradece, más aún teniendo en cuenta el calendario tan exigente que hay en este 2025.

"Mañana quiero descansar. Tener tiempo para mí, no hacer gran cosa. Me va a venir bien desconectar del tenis, aunque sea un día. Está mi familia aquí, por tanto intentaré estar con ellos, con mi gente, y desconectar", reconocía el español después de su debut este martes ante Quinn.

La exigencia en esta gira de tierra batida es máxima. El calendario no permite prácticamente ni un descanso, encadenando Montecarlo con Barcelona y Múnich, estos dos últimos con Madrid, y Madrid con Roma. Más de un mes de torneos sin pausa.

Tras el descanso de Alcaraz entre Miami y Montecarlo, el español jugó el pasado domingo la final del torneo monegasco y ya debutó en Barcelona el martes, por lo que tener un día de descanso es muy valioso para el tenista. Un descanso para recuperar fuerzas y energía. Y esa energía se la da su familia.

En la misma jornada de este jueves, Alejandro Davidovich también se jugará el pase a cuartos de final ante un rival que conoce bien: Andrey Rublev. El malagueño, que se encuentra en un gran estado de forma, derrotó en su debut al histórico Stan Wawrinka por la vía rápida (6-1, 6-4).

Davidovich, durante un partido / EFE

"Nunca en mi carrera había empezado tan bien un año. Estoy muy contento con el nivel, y sobre todo con la constancia que estamos teniendo para llegar a las rondas finales cada semana. Me siento muy agradecido con el equipo que he creado y que me apoya en cada instante. Seguimos adelante", aseguraba Davidovich al aterrizar en Barcelona.

A pesar de la gran carga de partidos, el nivel de Alcaraz vuelve a florecer con la superficie de tierra y es el máximo candidato en los dos torneos en España. Unas semanas intensas para 'Charly', que además estrenará documental el próximo 23 de abril en Netflix. Sea como sea, todo lo hará junto a los suyos.