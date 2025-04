El pequeño de los Alcaraz se queda sin final en Barcelona

La jornada del sábado no empezó de la mejor manera posible para los intereses de la familia Alcaraz. El pequeño tenista de la casa, Jaime, ha caído en las semifinales del torneo sub14 que ha jugado estos días también en Barcelona.

El hermano pequeño de Carlos, que deslumbró a su propio hermano en el debut el pasado viernes, no pudo acceder a la gran final después de caer por 6-2 y 6-1 en su duelo de semifinales.

Pese a ello, el pequeño tenista murciano ha despuntado en Barcelona con su gran nivel de juego, que valoró el propio Carlos después de su victoria ante De Miñaur en cuartos de final.

"Hoy me ha sorprendido el nivel que tiene", comentaba, bromeando sobre que hace "más dejadas de la cuenta, no sé a quién habrá salido...". "No suelo verlo mucho pero ya que estaba jugando aquí he venido un poco antes porque me hace mucha ilusión verlo", explicó.

En Barcelona, el pequeño Jaime no ha podido levantar el título. Ahora, le queda animar a su hermano, que busca en Barcelona su tercer título en tres apariciones en la Ciudad Condal.