Tsitsipas - Fils y los partidos Barcelona Open 2025 hoy, en directo: resultados de los cuartos de final en vivo

LAS PALABRAS DE ALCARAZ

Alcaraz, en la rueda de prensa posterior a su partido, y tras conocer la noticia de la retirada de Stefanos, bromeó sobre la situación: "Llegará descansado pero sin ritmo, o eso quiero pensar. Para no haber jugador nunca, en dos semanas dos seguidos. Vamos a intentar dar lo mejor, que Fils tiene un juego muy potente, muy difícil. Y veremos mañana".

Sobre su partido, comentó que "la clave cuando juegas contra tenistas como De Miñaur es ser paciente. Meter una bola más que él. Mentalmente tienes que salir creyendo que cada punto es una batalla".

Finalmente, sobre la 'polémica' con las pistas, Alcaraz afirmó que "la pista no está en las condiciones en las que he jugado anteriormente. He escuchado que el encargado de las pistas se jubiló, y eso puede afectar. Es tierra y a veces no bota en las condiciones que te gustaría, pero es verdad que no está igual que en los años anteriores".