Davidovich: "Esto es tenis, unas semanas te da y otras te quita"

Alejandro Davidovich quedó eliminado del Barcelona Open Banc Sabadell tras perder contra Karen Khachanov (6-4, 7-5) en el partido que abría la jornada en la pista Rafa Nadal.

Con la capucha de la sudadera puesta y la cremallero subida hasta arriba Daviddovich compareción en rueda de prensa. "Estoy resfriado", bromeó respecto a su aspecto, antes de entrar a valorar su paritdo. "Ya dije ayer que iba a ser muy reñido, sabía que Karen estaba jugando bien, he tenido mis oportunidades, no las he aprovechado... esto es tenis, unas semanas te da y otras te quita", asumió el malagueño.

Pese al resultado, Davidovich aseguró estar "contento por como he competido, me ha ganado por detalles así que aprendemos de los errores y seguimos adelante".

Estado de la pista

El español fue cuestionado también sobre el estado de la pista, en alusión a momento del partido en el que gritó quela pista se parecía a la de Marrakech. "No ha sido solo hoy. Lleva toda la semana, este año han puesto más tierra y los botes están siendo malos, pero esto es tierra y hay que adaptarse. En Montecarlo era todo bote limpio y aquí este año se nota", matizó, disculpándose por sus declaraciones. "En el momento del calentón digo cosas que no pienso, obviamente esto no es como Marrakech y pido perdón", zanjó sobre el asunto.

Discusión con Khachanov

Uno de los momentos calientes del partido estuvo en los bancos, cuando Karen pareció recriminarle algo al malagueño. Tras el duelo volvieron a intercambiar opiniones pero todo acabó en un abrazo. "Nos tenemos un respeto mútuo. Son cosas que pasan en la tensión de un partido y no hay nada que sacar de aquí. Nos llevamos bien y hemos estado ahora juntos y hemos estado tranquilos", explicó al respecto.

Remontada en el segundo set

Davidovich tuvo la oportunidad de empatar el duelo pero desperdició una importante ventaja para entregar el partido. "Él ha jugado mejor que yo en momentos más importantes, yo he tenido mi bola de set pero al final es tenis. Me da mucha rabia por cómo he tenido mi oportunidad y he perdido el set pero me voy con la cabeza alta de Barcelona", afirmó en rueda de prensa, desvelando que "después del partido tenía mucha rabia porque a nadie le gusta perder estando 5-2 arriba pero para nada es un paso atrás. Solo hay que aceptarlo. Para mi lo más importante es haber competido todo el partido".

"Ha sido un partido muy reñido y me voy muy contento con el rendimiento porque era la primera vez que competía dos semanas seguidas a este nivel. Así que ahora voy a descansar un poco antes de Madrid", avanzó el tenista, que de cara a Madrid no se quiere poner "expectativas altas, voy a ir partido a partido. Iré con cabeza alta y a luchar todos los partidos".