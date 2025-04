Davidovich: "Federer fue una inspiración para mi"

Alejandro Davidovich ha empezado la temporada en un gran estado de forma y además de alcanzar dos finales ATP, llega al Barcelona Open después de ser semifinalista en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde fue superado por Carlos Alcaraz.

Después de un debut plácido contra el veterano Stan Wawrinka (6-1, 6-4), este jueves se medirá en segunda ronda al ruso Andrey Rublev, que dejó en la cuneta por su parte al neerlandés Jesper de Jong. En la previa de este encuentro, el malagueño participó en un encuentro con aficionados que se celebra en las propias instalaciones del RCTB, y respondió a diferentes preguntas sobre su trayectoria, intereses y objetivos.

Un pequeño aficionado se aventuró a preguntar al tenista si pensaba que podría ser número uno algún día, algo que no descartó Davidovich aunque apuntó que, "primero debería empezar ganando un torneo y ya después pensar en ser número uno. Pero mi principal objetivo este año es ganar un torneo".

Durante el encuentro celebrado en el Fan Córner, Davidovich recordó sus inicios como tenista y la motivación que le llevó a ser profesional: "Llevo jugando desde los dos años y medio al tenis, así que, obviamente, cuando empecé no sabía lo que era. Pero empecé a jugar torneos con seis años y a ver a Federer, sobre todo".

"Él fue el que me inspiró a jugar al tenis. Sobre todo él. Cómo jugaba en pista, su locura cuando era joven y cómo cambió después para ser uno de los mejores tenistas del mundo" reiteró.

La preparación mental, clave

En este punto incidió el malagueño, recordando que aunque la preparación física es importante en el tenis la mental lo es casi todavía más. "Con lo que destacas en una pista de tenis es cómo vas a estar mentalmente. Al final influye y tienes que disociar mucho lo que te pasa en tu vida personal a cuando entras a pista", explicó, aunque apuntó que "a nivel físico cómo te alimentas también es muy importante, cómo recuperas, son muchos factores los que afectan a la forma física".

"Cuando no estoy de torneo hago unas dos o tres horas de físico. Entonces es bastante importante. Pero al final llegas a un Grand Slam y quizás tienes que jugar cinco horas y tienes que estar aguantando sin tener calambres ni nada", analizó.

En el pasado Masters 1.000 de Montecarlo Davidovich vivió un episodio de nervios fruto de la frustración durante su partido y acabó desolado, disculpándose con el equipo por su comportamiento. Un aspecto que no le gusta y en el que está trabajando. "Tienes que encontrar rutinas en tu cabeza. Saber que es un punto, que vas a tener otra oportunidad al siguiente punto. Y que te puedes cabrear durante diez o quince segundos, pero tienes que saber que vas a tener otra oportunidad. Y al final es así como ganan los buenos, se frustran, pero después tienen la capacidad para estar en el siguiente punto mejor que antes".

De hecho, explicó que este año ha cambiado ciertas rutinas que le han hecho mejorar en su juego. "Salí de mi zona de confort y creo que todo el mundo tiene miedo a salir de esa zona de confort porque yo estaba muy a gusto con lo que tenía, y donde estaba. Y me la jugué, me fui a otro país a vivir, entrenar con los mejores, reestructurar todo mi equipo e ir con todo y sobre todo no arrepentirme en ningún momento de esa decisión. Y al final esa convicción y esa confianza que me dio al cambiar todo eso pues es también cómo me siento yo en pista día de hoy, sentir que lo he hecho todo como yo he querido por primera vez y me está funcionando", argumentó.

"Seguir con las mismas rutinas, con todo lo mismo que estaba haciendo hasta finales del año pasado, me está dando ese carisma y esa autoconfianza para poder hacer cosas grandes", completó al respecto.

No rendirse nunca

En ese punto recordó como a los 16 años quiso dejar el tenis, tras una "mala racha". "Lo pasé muy mal, pero a los 16 cuando empecé ya también a jugar los juniors y a ver resultados y ahí fue cuando dije 'me quiero dedicar al tenis'". "Yo quería dejarlo y ahora estoy aquí disfrutando de lo que me encanta. Siempre hay que seguir intentándolo, no pasa nada que tengas una mala racha, hay que estar ahí siempre", aconsejó a los futuros tenistas.

Entre las curiosidades que desveló en este encuentro con los aficionados, está la rutina que sigue antes de cada uno de sus saques. "Me digo cuatro palabras internas hacia mí", explicó el andaluz, aunque se negó a desvelar cuáles son. "Aquí no las voy a decir", bromeó.

Los pequeños fans se interesaron también por las aficiones del tenista malagueño durante su tiempo libre, y la respuesta les dejó más que satisfechos: "Juego al Fortnite", confesó sonriente Davidovich.

Entre las curiosidades que desveló, está también el por qué luce en sus partidos un calcetín de cada color. "Es una superstición. Lo empecé cuando tenía 16 años, siempre me preguntan por qué, pero no lo recuerdo. Si fue porque olvidé uno y gané un partido o qué, pero desde entonces no me habréis visto sin, más allá de Wimbledon".