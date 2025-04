David Ferrer deja la dirección del Barcelona Open Banc Sabadell

Han sido seis años al frente del torneo ATP 500 en los que la ilusión, el compromiso y el intenso trabajo realizado por Ferrer han llevado al Barcelona Open Banc Sabadell a cotas todavía más altas hasta liderar el cambio más reciente de un cuadro de 48 jugadores a un cuadro final de 32.

También vivió de primera mano el momento más difícil: la cancelación del torneo, por primera vez en su historia, a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Su amor por este torneo ha sido una constante en su vida: como niño, cuando lo visitaba cada año; como jugador, con sus cuatro finales perdidas y como director deportivo, faceta en la que ha descubierto el trabajo que hay detrás de una gran competición como ésta y que ha realizado sin descanso.

“Muy agradecido al RCTB-1899 por haberme dado la oportunidad. Después de mi etapa como jugador, me he sentido muy realizado a nivel personal y profesional. He sabido cómo funciona la industria del tenis, he conocido la grandeza del Club y del cariño con el que trabajan cada año para sacar adelante el torneo y ha sido un trabajo muy gratificante. Se cierra una etapa para mí y empieza otra nueva. Tenía ganas de encarar nuevos retos pero es algo que siempre llevaré en el corazón, que no olvidaré nunca. Me siento muy satisfecho de haberlo hecho y me llevo grandes amigos. Me voy muy feliz”.

El Barcelona Open Banc Sabadell y el Real Club de Tenis Barcelona-1899 quieren agradecer a David Ferrer su labor al frente del torneo y le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.