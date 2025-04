Carreño cae en primera ronda; Tsitsipas cumple

Pablo Carreño se despidió en primera ronda del Barcelona Open tras un dispitado partido con Arthur Fils. El jugador asturiano, que disputaba el torneo con una 'wild card' de la organización, presentó un alto nivel aunque pagó el esfuerzo físico en la segunda manga para ceder por 6-7 y 3-6.

En una abarrotada segunda jornada y bajo un intenso sol, el duelo entre asturiano y francés dio inicio al día en la pista Andrés Gimeno, la segunda en importancia en el complejo barcelonés. Carreño arrancó al servicio, en la parte izquierda de la pista, la de sin zonas de sol y sombra, y se anotó el punto.

El español se hizo pronto con el dominio del partido y ya en el cuarto juego conquistó el primer break sobre el servicio de su rival, dando paso a un recital de golpes por ambas partes en el suguiente turno, para alegría de los aficionados que abarrotaban la pista. En el séptimo juego el galo le devolvió la rotura y consolidó el break para igualar de nuevo el partido (4-4). Sin más quiebres la primera manga se resolvió en el tie-break.

Como en todo el partido, en el resto del set la igualdad fue máxima y tanto a Carreño como a Fils les costó desmarcarse y cayó finalmente del lado del francés (6-7).

Fils arrancó con fuerza la segunda manga, poniendo un 0-3 de entrada que complicaba las opciones de Carreño que no pudo ya agarrarse al partido y perdió la segunda manga por 6-3 para despedirse de Barcelona.

Pese a la derrota, el asturiano se mostró satisfecho con el nivel mostrado. "Tengo que sacar muchas cosas positivas, quizás llegaba más cansado de la cuenta, por mi objetivo de querer entrar directo en Roland Garros, pero creo que he dado la talla. Creo que he jugado bien y valiente y en el primer set he tenido opciones", explicó Carreño, que volvía al Barcelona Open después de alcanzar la final de la edición 2022., que perdió contra Carlos Alcaraz.

"Arthur es un gran jugador, que está jugando con mucha confianza, por algo está donde está y toca seguir peleando, voy por el buen camino y creo que tengo nivel para competir contra los mejores", afirmó, confiado el asturiano que confirmó su participación en los próximos torneos de Madrid y Roma antes Roland Garros.

Tsitsipas arrolla

En la pista central fue el duelo entre Stefanos Tsitsipas y Reilly Opelka el que abrió la jornada. El griego, finalista el año pasado, cumplió con su papel de favorito y no hizo concesiones ante el estadounidense, al que eliminó por un claro 6-2 y 6-2, en modo campeón, con una dejada en la red.

En la pista 1, el argentino Sebas Báez se deshizo del bosnio Damir Džumhur, que mejoró en la segunda manga aunque no pudo ya romper la superioridad de su rival y cayó por 6-1 y 7-5.