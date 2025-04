Carlos Alcaraz: "Barcelona es uno de los 500 más complicados"

Carlos Alcaraz confirmó este jueves su papel de favorito y superó con contudencia a Laslo Djere (6-2, 6-4) en su duelo de octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell.

Después de un primer partido más difícil de lo esperado contra el estadounidense Etan Quinn por 6-2 y 7-6, el murciano se mostró "muy contento" por haber podido mostrar ante Djere "mejor nivel que el primer partido". "Djere en el primer set me ha regalado muchos errores, he podido jugar más tranquilo y a mejor nivel. En el segundo ha sido un poco más complicado pero estoy muy contento de haberlo salvado en dos sets y haber encontrado un buen nivel al final del partido", analizó.

Descanso

Tras su duelo contra Quinn, recién llegado de la final de Montecarlo, Alcaraz decidió ayer tomarse un día de descanso y no venir a las instalaciones del torneo ni entrenar. "Es muy necesario, no pensar en tenis. Ayer me olvidé completamente de que había torneo, quise desconectar y desconectar. No tener que venir aquí me ayudó a recargar pilas y energía para el día de hoy intentar estar más fresco física y mentalmente", aseguró.

Favoritos en cuartos

"Todos los años han sido difíciles, este torneo es uno de los 500 más complicados, viene gente muy buena, siempre con varios Top-10, y es increíble que podamos disfrutar de ese tenis. Que los favoritos estemos en cuartos es positivo para el torneo y para que la gente de aquí pueda ver buen tenis, pero hay que pelearlo, todos los aprtidos son complicados pero cuanto más avanzan más", analizó sobre el hecho de que los teóricos favoritos como Ruud, Tsitsipas o él mismo, hayan alcanzado la ronda de cuartos.

"No se si será más o menos complicado que en años anteriores pero sí que va a ser una batalla de aquí en adelante", vaticinó.

Ánimos a Sorribes

Una de las noticias tenísticas del día ha sido sin duda el anuncio de Sara Sorribes, que se tomará un tiempo de descanso del tenis por salud mental. "Hoy en día, lamentablemente hacemos mucho caso a las redes sociales y hacemos más caso a lo negativo y eso nos afecta. El tenis es un deporte muy exigente, semana tras semana con torneos y entrenos y con un nivel de exigencia muy alto. No te das cuenta de que necesitas parar hasta que llegas al límite en el que parar unos días no es suficiente. Yo no he llegado a ese punto de tener que parar indefinidamente, a veces hay que saber lo que el cuerpo y la mente necesitan"; apuntó.

"Después de Miami sabía que tenía que desconectar para aclarar ideas y esos cinco días me vinieron bien para ver lo que quería. Me ayudó para empezar la gira de tierra de buena manera", explicó respecto a las minicaciones.

"Es triste ver a Sara, una persona tan alegre, decir esas palabras y le deseo que encuentre las respuestas que necesita pronto y podamos verla de nuevo sonreír y disfrutar y sobre todo luchar", esperó.

Mejora en su juego

"El partido de primera ronda era el primero del torneo, venía sin descanso, en condiciones distintas, me costó más que hoy, que ha sido todo muy rodado. Creo que he ido a mejor respecto a primera ronda y ojalá pueda seguir mejorando", deseó.

Por otra parte, respecto a si prefiero los Masters 1.000 concentrados en una semana como Montecarlo o los de dos como Madrid afirmó rotundo que "prefiero los Masters 1.000 a una semana. Es mucho mejor para el tenis porque desde primera o segunda ronda ya vemos partidos de alto nivel. Se reducen los días fuera de casa y de exigencia mental alta. En los de dos semanas, no desconectas entre partidos aunque tengas descanso y eso es lo complicado, estar dos semanas al 100% física y mentalmente".

Confía en liga y Copa

Madridista reconocido, confesó que la eliminación de Champions del Real Madrid este jueves le dio "un poco de bajón". "Fue una noche dura para el madridismo. Sabíamos que era un poco difícil, era una eliminatoria complicada... pero se quedó en ayer, hoy ya lo he olvidado y ya estoy centrado en lo mío".

De cualquier manera, "soy fiel al Madrid, me encanta verlo, sé de fútbol y aunque sé que el Barcelona está jugando a buen nivel, voy a seguir animando al Madrid y confío en que pueda ganar la Copa y la Liga".