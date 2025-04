El aviso de Corretja con Alcaraz: "Cuando teníamos a Nadal no nos dábamos cuenta"

El Barcelona Open Banc Sabadell reúne como cada año a los mejores tenistas del mundo, además de grandes personalidades del mundo del tenis. Este martes, se celebró en las instalaciones del club una comida que reunía varios exjugadores y capitanes del equipo español de la Copa Davis, entre los que estaban ilustres como David Ferrer, Albert Costa o Jordi Arrese.

Entre ellos, también estaba Àlex Corretja, que atendió a SPORT durante el torneo. El ahora comentarista de tenis en Movistar+, habló sobre la novedad del cuadro de la presente edición, que tras reducirse a 32 jugadores, ha deparado día tras día partidos de altos vuelos, con grandes nombres del circuito cada jornada en acción.

"El cuadro es una barbaridad. Cada año lo era, pero este año con el cuadro más reducido cada partido es un lujo. Las primeras rondas han sido espectaculares y la jornada de este martes fue la mejor de la historia del torneo con tantos Top 10 en acción, entre ellos por supuesto a Carlos Alcaraz" aseguró Corretja.

LA IMPORTANCIA DE VALORAR A CARLITOS

Sobre el tenista de El Palmar también habló Corretja, quien aseguró que se debe poner muy en valor todo lo que el joven tenista español está consiguiendo. "Es la alegría y la ilusión para todo el tenis español e incluso mundial" aseguró sobre Alcaraz.

Cuando teníamos a Nadal no nos dábamos cuenta de todo lo que hacía Àlex Corretja

Además, se atrevió a lanzar un aviso tras las constantes críticas que ha recibido el jugador murciano en este inicio de año. "Tenemos que valorar todo lo que está consiguiendo, porque cuando teníamos a Rafa Nadal no nos dábamos cuenta de lo que él hacía y conseguía, y ahora que no lo tenemos lo echamos mucho de menos. Así que valoremos todo lo que nos da Carlitos" explicó para terminar Corretja.

Y no es para menos. El de El Palmar suma en Barcelona once victorias en once partidos tras su triunfo inaugural este pasado martes ante Quinn, en una edición en la que buscará sumar el quince de quince para levantar su tercera corona en las pistas del RCTB.