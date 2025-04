Alcaraz, talismán para el Madrid: "Si ganan será por eso"

Recién llegado de Montecarlo, con el título bajo el brazo, Carlos Alcaraz tuvo más problemas para doblegar al estadounidense Ethan Quinn en su estreno en el Barcelona Open. El murciano, consiguió el objetivo en dos mangas, aunque su joven rival estuvo a punto de forzar la tercera en un ajustado tie-break.

"Ha sido un partido complicado, como los primeros partidos de cada torneo. Adaptarte a nuevas condiciones en tan poco tiempo es díficil, pero estoy muy contento de volver a Barcelona y disputar un partido delante de mi gente", reconoció el de El Palmar.

Carlitos reconoció que había tenido "muchos altibajos, en el primer set he dominado bastante, aunque con el saque he salvado varias bolas de break, en el segundo han llegado las complicaciones y no las he sabido salvar. Son condiciones distintas y además es un torneo especial para mi y esa presión extra quizás te perjudica". "Al final estoy contento de haber salvado las dificultades y tener una nueva oportunidad", apuntó, buscando el lado positivo.

Durante la rueda de prensa fue cuestionado también sobre la frase de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, que arengó a sus jugadores a " jugar con cabeza, corazón y cojones", el lema que su abuelo le transmitió a Carlitos. "Lo había oído y no me lo creía. Es increíble y es importante en cada partido que alguien como Carlo Ancelotti lo tenga presente para un equipo como el Real Madrid para unos cuartos de Champions. Si ganan será por eso", bromeó el murciano.

Dificultad de adaptación

El poco tiempo transcurrido entre el final de Montecarlo y su llegada a Barcelona ha supuesto todo un reto en cuanto a adaptación para el murciano. "Todo o casi es diferente. Aunque la bola sea la misma con las condiciones cambia. Aquí la bola se hace más grande, siento que la pista es mas lenta, la gente es distinta, el encordado es diferente", explicó el murciano, quien destacó que es complicado adapatarse en menos de un día y "por eso hay que sacar los primeros partidos sea como sea para adaptarte y entender poco a poco las condicones". Por otro lado, apuntó a la importancia de "desconectar tras Montecarlo, tener tiempo para disfruta...conectar de nuevo es complicado".

Para intentar desconectar, el plan en su día libre (no volverá a jugar hasta el jueves) está claro. "Descansar, tener tiempo para mi y no hacer gran cosa. Ayer no pude descansar, tuve que entrenar para ver las condiciones y tener ahora un día para descansar me va a venir bien para afrontar mentalmente otra ronda complicada el jueves", apuntó.

Por otro lado, destacó las cualidades de su próximo rival, Lazlo Djere. "Cuando juega contra gente que está muy arriba da más nivel incluso" y vaticinó "un partido complicado, que quiero ganar". "Va a ser ontenso y difícil, y quiero ganar", avanzó.

Por último, el pupilo de Juan Carlos Ferrero reiteró que "poder jugar en Barcelona es único, es especial para mi. Aunque hoy haya habido momentos difíciles, he sentido que he disfrutado, que lo he pasado bien y jugar delante de mi gente siempre es agradable. En ciertos momentos hoy mi juego no ha sido el mejor y sé tengo que mejorar".