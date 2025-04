Alcaraz: "Me ha sorprendido el nivel que tiene mi hermano"

Carlos Alcaraz está a solo dos pasos del título en el Barcelona Open Banc Sabadell, tras imponerse a otro de los favoritos, el australiano Alex de Miñaur pese a arrancar con un break en contra (7-5, 6-3).

"Hoy ha sido un partido bastante completo, ganar a Alex nunca es fácil, tiene un nivel muy alto y te exige mucho. En muchos momentos he dado lo mejor de mi, sobre todo en el segundo set en el que no he tenido altibajos", analizó el murciano en la rueda de prensa posterior, asegurando que "estoy contento y a seguir adelante".

Fils, próximo rival

Al llegar a la sala de prensa Alcaraz ya sabía que su rival en semifinales será Arthur Fils, tras la retirada de Stefanos Tsitsipas con solo dos juegos disputados. El francés llegará con menos carga aunque el murciano tuvo claro que "es un gran jugador con físico de sobra para aguantar lo que le venga, aunque hubiera jugado un partido largo". Fils llegará "descansado pero sin ritmo, aunque veramos a ver. Vamos a dar lo mejor, pero Fils tiene un juego muy potente y difícil".

Paciencia y seguir batallando

Respecto a su reacción en el duelo contra De Miñaur. "He empezado un set con dudas, sobre todo con el saque y eso quizás me ha perjudicado de cara al juego de fondo. Él ha hecho méritos para estar por delante y hacerme tener dudas, pero luego el break ha sido bueno para seguir adelante y esos gritos que he dado (tras dos buenos golpes) son buenos para mi, para elever el nivel, y también para mostrar al otro que estoy fuerte", desveló.

Para Alcaraz, la clave es "ser paciente, meter una más si los puntos se hacen largos. Seguir trabajando los puntos, eso es lo más importante cuando juegas contra Alex o contra alguien que es como un muro. Saber que va a ser una batalla y puntos largos. Si luego en el partido no es la batalla que esperabas, eso que te llevas", zanjó al respecto.

Quejas por la pista

Durante la semana algunos jugadores, entre ellos Davidovich se han quejado del estado de la pista que, como admitió Carlitos "no está en las condicones en las que he jugado anteriormente". "Creo que el que preparaba las pistas se ha jubilado y eso puede afectar, pero sabemos que es tierra y que los botes van a ser malos", indicó.

El murciano fue cuestionado también sobre el cambio de resto, avanzando a la red para buscar un cambio en el partido. "Trabajamos no acomodarme atrás, alternar un poco con el resto, a veces adelante y otras atrás, algunas veces no me atrevo por eso me quedo detrás". Ha sido un buen momento, elegir restar adelante y mostrar a Alex que estaba ahí y que tenía que hacer buenos tiros", explicó.

Acumulación de partidos

Alcaraz aterrizó en Barcelona tan solo un día después de conquistar la final en el Masters 1.000 de Montecarlo. Muchos partidos a cuestas en solo unos pocos días que no han afectado al murciano físicamente. "Me encuentro bastante bien para la acumulación de partidos que llevo y el poco descanso y estoy gestionando bien dentro de la pista el no presionarme mucho. Estamos cuidándonos fuera de pista y haciendo lo correcto para hacer lo mejor posible al día siguiente y está yendo bien", apuntó, recordando "el extra de motivación" que supone jugar en casa. "Aunque estés cansado, jugar con tu gente te lleva para adelante", aseguró.

Partido de su hermano

En la jornada, además de el duelo de Carlitos hubo otro Alcaraz en liza, su hermano Jaime, que se estrenaba con victoria en el cuadro sub-14 del torneo. "El mejor", aseguraba el mayor de los hermanos sobre el partido. "No me pregunta mucho. En casa yo le pregunto los torneos que va a jugar y le deseo suerte. No le cuento mucho, yo le pregunto más a mi padre, que es el que lo sigue más", explicaba sobre la carrera de su hermano.

"Hoy me ha sorprendido el nivel que tiene", comentaba, bromeando sobre que hace "más dejadas de la cuenta, no sé a quien habrá salido...". "No suelo verlo mucho pero ya que estaba jugando aquí he venido un poco antes porque me hace mucha ilusión verlo", explicó.

De momento, no siente la presión del hermano que sigue sus pasos. "A él le encanta el tenis y para mi eso es lo más importante y es lo que necesita para seguir motivado. No sé hasta dónde, pero la presión no la siento, tengo muchas ganas de que el vaya progresando y mejore", concluyó.