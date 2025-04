Alcaraz: "Nadal nos ha malacostumbrado a que si no lo ganamos todo es un fracaso"

Carlos Alcaraz se mostró más que satisfecho por la victoria en semifinales ante Arthur Fils, en el que aseguró haber sido un partido muy completo a su favor. "Muy serio a pesar del viento que ha hecho complicado jugar. He hecho lo que tocaba sin hacer más de la cuenta".

El tenista español puso énfasis en la importancia de no haber perdido el servicio ni una sola vez, algo que no sucedía desde el torneo de Indian Wells, muchos partidos atrás. "Es muy importante. Da mucha confianza. Demasiados partidos sufriendo y da mucho respiro un día así de tranquilo para el día de mañana" apuntó

LA ETERNA SOMBRA DE NADAL

Preguntado por la exigencia que sufre en España, Alcaraz aseguró que vivimos en un país donde se ha malacostumbrado a la gente con tantos y tantos títulos en muchos deportes, en los que España ha disfrutado de deportistas de gran nivel.

"En España hemos tenido tantos deportistas que nos hemos malacostumbrado a que si no lo ganamos todo es un fracaso. Para lo bueno y para lo malo. O se magnifica todo mucho o se crea una burbuja demasiado grande. Agradezco mucho el apoyo desde que empecé y ha habido más cosas positivas que negativas, pero cuando hay algo negativo vale como diez de positivas. En general en España nos han malacostumbrado los gigantes que hemos tenido en cada disciplina y en especial Rafa en el tenis. Lo ha ganado todo y parece que si el resto no lo ganamos todo parece un fracaso y no debería ser así". Aseguró.

OTROS TEMAS

Su gran nivel de juego actual: "Siempre se puede ir a mejorar. Estamos en un momento muy bueno de tenis. Estoy contento de haber seguido la buena línea. Después de Miami tuve que reflexionar y ahora estoy siguiendo está buena línea que tanto pensé. Estoy disfrutando y me lo estoy pasando bien. Igual no con el mejor tenis, pero sí disfrutando en pista"

El mejor golpe de su juego: "Si me tengo que quedar con uno de mis golpes es la dejada. Está yendo muy bien en esta gira de tierra. Pero tengo claro que no puedo hacer una buena dejada sin que funcione muy bien mi golpe de derecha"

22 sets seguidos en Barcelona: "No tengo tiempo para desconexiones. Lo bueno que tengo es el público que está detrás de mí apoyándome y eso me ayuda a no tener tantos juegos de desconexión. Tengo que mejorar estos momentos de desconexión y mantener el mismo nivel durante todo el partido y aquí en Barcelona siempre lo consigo".

Rune: "Está con un nivel muy alto. Respeto total para mañana. He crecido con él desde pequeño, coincidimos en todos los torneos. Es muy bonito ver como hemos crecido en una final de un ATP 500, pero mañana no hay amigos en pista"

Misma motivación cada año en Barcelona: "Me divierto igual ahora que cuando gané el primer Barcelona Open. Cada vez que vengo es una sensación diferente y una situación diferente y eso hace que sea siempre especial. Aquí lo es siempre por los bonitos recuerdos de cuando era pequeño. Cada vez que entro a pista lo disfruto mucho".