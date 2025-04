Alcaraz: "Es gratis hablar"

Recién llegado a Barcelona desde Montecarlo, pletórico tras el título conseguido este pasado domingo ante Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz salió en rueda de prensa en las instalaciones del Real Club Tenis Barcelona.

Con una sonrisa de oreja a oreja aseguró estar más que feliz de poder regresar a Barcelona tras su ausencia el año pasado por lesión. "Siento que es mi casa. Fue una pena el año pasado, pero por suerte este año estamos aquí de otra forma, contento tras el título de Montecarlo y me siento bien físicamente".

El tenista de El Palmar no dudó en asegurar tajantemente que pese al ruido generado cada vez que sufre una derrota, no considera que esté siendo un mal año y que la exigencia sobre él siempre seguirá creciendo por más que consiga ganar. "Ganar 2-0 y no perder nunca un set" dijo entre risas tras ser preguntado sobre las críticas constantes. "Es gratis hablar" finalizó.

UN TORNEO ESPECIAL

El de Barcelona es sin duda un torneo diferente y especial para Alcaraz, que se siente como en casa. "Tengo muchos amigos aquí. He jugado por equipos desde el sub 12 y tengo recuerdos muy bonitos de jugar por este club. Tengo amigos que veo cada vez que vengo y me alegro mucho de regresar siempre aquí" explicó.

En Barcelona siempre hay una presión extra Carlos Alcaraz

"Hay mucha gente que no puede estar normalmente que aquí si puede acercarse y eso puede hacer que haya una presión extra, pero intento no pensarlo y centrarme en disfrutar e ir sacando los partidos adelante" añadió sobre el torneo.

DE MENOS A MÁS EN TIERRA

En Barcelona buscará su tercer trofeo, aunque esta vez lo hará tras una exigente semana en Montecarlo. "Estoy bien físicamente. Un poco cansado por la semana intensa y el poco descanso que tengo para prepararme para el torneo aquí en Barcelona, pero la ilusión y la motivación con la que vengo, creo que lo conseguiré suplir" aseguró.

Carlos Alcaraz posa con su equipo al finalizar con victoria el Masters de Montecarlo / Efe

Sobre la confianza ganada por el título en Montecarlo, el español aseguró que llega pletórico, pese a que el nivel de juego no fue ni mucho menos el mejor de la temporada. "Ganar siempre ayuda mucho a subir la confianza. He puesto todas las horas posibles en tierra para prepararme y en Montecarlo es cierto que no ha sido un nivel muy alto de juego, pero todo lo que ido sobrellevando me ha dado mucha confianza".

"No esperaba ganar el título y eso da mucha confianza, pero de ahí a verme el favorito no lo sé. Hay muchos jugadores como digo que pueden ganar en cualquier lugar. Mi idea es la de siempre, la de salir a pista y poder disfrutar" aseguró tras ser preguntado sobre su favoritismo en el torneo.

UNA GENERACIÓN IMPRESIONANTE

Sobre las nuevas generaciones y el talento joven que deslumbra en el circuito con nombres como los de Fonseca, Mensik o Fils, Alcaraz ha asegurado que el circuito está viviendo un cambio generacional increíble, con jugadores capaces de todo.

"Hablar es fácil (comparación Fonseca) pero es cierto que hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de ganar grandes torneos. Fonseca es un jugador que me encanta ver. Tiene un carisma y un juego especial. Y luego Fils, que salí asombrado el otro día tras jugar contra él. Hay un abanico muy grande de jóvenes que pueden hacer grandes cosas. Bueno, podemos que yo tengo 21 años (ríe)" explicó al respecto.

Por último, no faltó su cuota de madridismo en una rueda de prensa en la que aseguró, que el próximo miércoles cree en la remontada del Madrid ante el Arsenal. "Creo en la remontada. Como buen madridista, en el Bernabéu siempre se cree en las remontadas" aseguró sobre un partido que podrá disfrutar.

El murciano debutará este martes ante el americano Quinn y no será hasta el jueves cuando dispute su partido de octavos de final.