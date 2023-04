Alcaraz tiene clara la táctica contra Tsitsipas: "A ver qué pasa..."

"Vamos a intentar jugar contra ese revés y a ver qué pasa", explicó el murciano "Me gusta jugar contra los mejores y él es uno de ellos", reconoció Carlitos

El español Carlos Alcaraz, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell, se mostró encantado de disputar este domingo la final del torneo contra el griego Stefanos Tsitsipas, segundo favorito.

"Me gusta jugar contra los mejores y él es uno de ellos. Me encantan los retos y mañana tengo un reto muy difícil ante un gran jugador", afirmó Alcaraz en rueda de prensa, tras derrotar en semifinales a Daniel Evans por un doble 6-2.

El murciano destacó que Tsitsipas tiene "una de las mejores derechas del mundo", pero su revés es "un poco peor", según apuntó. "La táctica está clara: vamos a intentar jugar contra ese revés y a ver qué pasa", resumió.

Alcaraz ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta ahora ante el ateniense y dijo que, antes de la final, intentará "ver algún vídeo" de esos partidos, porque piensa que le puede ayudar: "Quiero mirar qué hice bien y lo que no hizo bien él, para intentar ganarle mañana".

Con el heleno no mantiene una relación personal lejos de las canchas como con otro rivales. "Fuera de la pista es peculiar, como muchas personas, pero cuando me lo encuentro, hablo con él y me parece un buen chico", desveló.

Sobre la semifinal ante Evans, la segunda raqueta mundial se mostró muy satisfecho de su juego: "Hoy sí que he jugado muy bien, pegándole muy bien a la bola y con buenas sensaciones. He hecho unas semifinales muy buenas para coger mucha confianza para mañana".

Según Alcaraz, la clave de la victoria ante Evans ha sido "coger la iniciativa con la derecha", pues el británico tiene un estilo que es no es el que se despliega habitualmente sobre tierra batida.