Zubimendi niega contactos con Xavi

Entre las prioridades del FC Barcelona para reforzar la plantilla de la temporada 2024/25 está en negrita y en mayúsculas la incorporación de un pivote defensivo. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza para ello ha sido el de Martin Zubimendi.

El gran valedor de la incorporación del futbolista de la Real Sociedad siempre ha sido Xavi Hernández. Una vez destituido el técnico egarense del banquillo azulgrana, el mediocentro bajó varios puestos en la lista de prioridades para dicha posición. Además, su cláusula de rescisión de 60 millones hacía que su fichaje fuese una incorporación altamente complicada.

Xavi ha expresado públicamente su admiración hacia Zubimendi y nunca se ha escondido al expresar que es un futbolista de su agrado. Sin embargo, y a pesar de que lo ha hecho con otros jugadores, el propio Martín ha asegurado en una entrevista concedida a 'OK Diario' que el exentrenador del Barça nunca se puso en contacto con él.

Preguntado por qué le debería aportar otro equipo para dejar la Real Sociedad, respondió: "No te lo puedo decir porque no lo he pensado. Me siento muy querido, a la gente que yo quiero y, por el momento, lo veo lejos. Valoramos mucho lo de casa, nos sentimos representados y yo que soy partícipe de este proyecto da pena dejarlo", expresó en la citada entrevista.