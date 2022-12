Zubimendi, Neves o Kanté: El debate está servido

Xavi considera al centrocampista de la Real Sociedad como el sustituto natural de Busquets La directiva apuesta por Ruben Neves y Mateu Alemany por N'Golo Kanté

La posición de medio centro siempre ha sido capital en el Barça desde la llegada al banquillo blaugrana de Johan Cruyff en 1988. Hubo alguna excepción, pero para técnicos como el propio Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique, Valverde o Koeman lo fue. También lo es para Xavi Hernández, que desde que se hizo cargo del equipo ha confiado esa posición a Sergio Busquets. Como lo hicieron antes Guardiola, descubridor del de Badia, Tito Vilanova, Luis Enrique, Valverde y Koeman. Como lo hicieron también otros entrenadores con menos confianza en el modelo.

Pero Sergio Busquets se acaba. El de Badia finaliza contrato con el Barça el próximo 30 de junio. Se debate entre poner punto y final a su brillante carrera como jugador blaugrana o aceptar el reto de seguir dirigiendo la nave una temporada más. O media, según una propuesta que puede hacerle el club para que en enero del año que viene quede libre y pueda poner rumbo a la MLS.

En cualquier caso, y sea cual sea la decisión de Busquets, el Barça necesita un recambio de quien ha sido, aunque siempre haya sido excluido de los grandes premios, uno de los mejores medios centros del mundo durante muchos años. Y en ello están en el club, con un debate importante del que participan el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la junta directiva. Cuentan que han habido conversaciones a tres bandas y con tres nombres encima de la mesa.

Xavi tiene claro el nombre del jugador que debe sustituir a Sergio Busquets. Se trata de Martín Zubimendi, futbolista de la Real Sociedad de 23 años. El técnico de Terrassa ve en él a un jugador semejante a Busquets y piensa que vale la pena hacer un esfuerzo por él porque solo tiene 23 años y un gran futuro por delante.

Martin Zubimendi es el futbolista que más gusta a Xavi Hernández para tomar el relevo de Sergio Busquets | EFE

No piensan igual en el palco. Saben que la cláusula de rescisión de Zubimendi es de 60 millones de euros y que la Real Sociedad remitirá al Barça a esa cantidad. Creen que es una cifra demasiado elevada teniendo en cuenta la economía blaugrana y también piensan que es un riesgo pagar tanto dinero por un jugador que todavía no ha explotado, que ni siquiera es internacional absoluto. Su apuesta es Rúben Neves, representado por Jorge Mendes, a quien se le debe más de un favor, y que resultaría mucho más barato. El problema es que Xavi no lo ve como medio centro y en la junta piensan que tampoco vale la pena fichar al portugués si después no juega.

Y por último está Mateu Alemany, que apuesta por N’Golo Kanté, que llegaría gratis desde el Chelsea. Eso sí, pendiente de su estado físico. El debate del medio centro está servido.