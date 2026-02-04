Zubimendi: "A los equipos españoles nunca se les puede descartar para la Champions"

El Arsenal de Mikel Arteta es uno de los equipos más en forma de Europa, pues es líder en la Premier League, el único equipo con ocho victorias de ocho posibles en la fase de liga de la UEFA Champions League y uno de los finalistas en Copa de la Liga. De esta manera, destaca como firme candidato a todos los títulos, tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las claves para el salto a nivel competitivo de los 'gunners' de la pasada campaña a esta pasa por el fichaje de Martín Zubimendi, ya que el internacional por España es uno de los mejores pivotes en el mundo. Con la importancia que le corresponde, el ex de la Real Sociedad repasó en 'El Larguero' la actualidad de su club y las opciones de ganar las diferentes competiciones en que participan, así como la lesión de una pieza importante en su equipo y en la Selección.

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

"Merino va a hacer todo lo posible para llegar al Mundial"

Siendo el Arsenal un claro candidato a todos los trofeos, no es de extrañar que muchos aficionados se cuestionen cuáles son las máximas prioridades en el vestuario londinense. En este sentido, preguntado por si el gran objetivo para su actual club es alzar la Premier, Zubimendi admite que "lo es, entre otros", ya que "el sueño completo sería más cosas", aunque respecto a la liga inglesa se ha "dado cuenta de que aquí se le da mucha importancia, y después de todo lo que he vivido en el Arsenal, la verdad que la merece, porque es muy difícil ganarla".

Sobre la Champions, otro de los grandes objetivos, el centrocampista se muestra consciente de la dificultad para alzarla, aun cuando el Arsenal ha sido el líder destacado de la fase de liga: "Esto se trata de ganarla, la clasificación está muy bien, pero a ver quién la gana. Es verdad que la adaptación a la liga ha sido buena, pero he notado que los partidos son muy exigentes, que todos te aprietan y que el nivel es muy alto. No sé, la Champions es diferente y se puede dar cualquier cosa". Además, añade que "a los equipos españoles nunca hay que descartarlos, el Barça llegó a semifinales del año pasado, el Real Madrid es el Real Madrid y el Atlético tiene jugadores de sobra".

La noticia negativa de los últimos días en clave selección ha sido la lesión de Mikel Merino, el cual según su compañero está "dolorido, es una persona que es un muy profesional, que se cuida y que siempre piensa en lo mejor para el club", incluso, Zubimendi repasa las posibilidades de Merino de llegar al Mundial en verano, "sé que va a hacer todo lo posible para llegar, y si no llega será una putada, a ver qué pasa", concluye el pivote del Arsenal.