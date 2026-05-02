Ferran quiere ser campeón "cuanto antes" y Lewandowski "celebrar más Ligas con el Barça"

El Barça dio un golpe de gracia a la Liga tras vencer a Osasuna en el Sadar con goles de Lewandowski y Ferran Torres. Ambos comparecieron tras el 1-2 frente al conjunto navarro. "Ahora le hemos dejado esa presión al Real Madrid, que mañana, si no gana, nos proclamamos campeones. Hoy era uno de los campos más difíciles de LaLiga. Los tres puntos eran más que tres y el equipo ha hecho un partidazo", aseguró el de Foios.

El delantero del Barça hizo un análisis de un encuentro que terminó en celebración con la afición desplazada. "En el descanso hemos dado con las claves de cómo nos estaban haciendo daño y cómo hacerles daño. La segunda parte ha sido uno de los mejores tramos de partido que hemos hecho", defendió un ariete que había perdido protagonismo en los últimos encuentros.

Nadie había ganado en El Sadar en 2026 y el Barça lo logró con tantos de sus delanteros. "Estoy contento, aprovechando los minutos y, siempre que pueda, marcando", argumentó el autor del tanto que puede valer una Liga. "¿Campeones de Liga sin jugar o pasillo en el Clásico? Cuanto antes, así lo disfrutaremos antes", concluyó, dejando de lado cualquier debate y depositando en los de Arbeloa toda la presión.

Una Liga de 100 puntos y el futuro de Lewandowski

Por su parte, Robert Lewandowski puso el acento en la importancia del triunfo y en el valor de un gol que abrió el camino en un partido de máxima exigencia. “Estoy muy contento por la victoria y por haber marcado un gol importante para el 1-0. Sabíamos antes del partido que no iba a ser fácil en este estadio. En la primera parte jugamos muy lento con el balón y no conseguíamos llegar al área, pero en la segunda mejoramos y al final nos llevamos los tres puntos”.

Lewandowki celebra el triunfo en el Sadar. / Villar López / EFE

El delantero explicó también la acción de su tanto, clave para desnivelar el encuentro. “He visto que la línea estaba un poco adelantada. Marcus tenía la oportunidad de encarar solo y lo importante era no precipitarse. Era un balón muy bueno para el delantero: lo vi por la derecha y yo estaba a su izquierda completamente solo. Sabía que iba a marcar”, relató, satisfecho por una conexión que terminó siendo decisiva, tanto para el partido como para la Liga.

Más allá del presente inmediato, Lewandowski quiso poner el foco en el objetivo colectivo en este tramo final de curso. “Nos quedan cuatro partidos y nuestro objetivo es ganarlos todos. Si al final llegamos a los 100 puntos, mejor, pero lo importante es seguir sumando para ganar la Liga”, apuntó el ‘9’, que evitó cualquier tipo de euforia prematura.

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Tampoco dio pistas sobre su futuro. En esa misma línea, el polaco dejó claro que la plantilla no quiere anticipar celebraciones. “Me gustaría seguir celebrando Ligas con el Barça. Es un momento maravilloso, poder ganarla y celebrarlo con la afición, hacer una rúa por la ciudad… es muy bonito. Pero hasta el final tenemos que seguir ganando partidos. No sé cuándo será; hasta que no ganemos la Liga, no hablaremos de eso”, concluyó el polaco tras una noche mágica.