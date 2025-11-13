Zé Lucas se exhibe en el Mundial sub17 a la espera del Barça

El pasado verano, tal y como adelantamos en SPORT, Deco se reunió en Barcelona con los dirigentes del Sport Club do Recife, concretamente con el presidente Yuri Romão, el ejecutivo Thiago Gasparino y el CEO de la entidad, Enrico Ambrogini, que ofrecieron la posibilidad de negociar el traspaso de un talento emergente llamado Zé Lucas.

El club brasileño busca solventar sus problemas económicos a través de la venta del principal talento formado en la cantera por unos 15 millones de euros. De hecho, según algunas informaciones, ya se habrían rechazado ofertas cercanas a los 12 millones de euros por considerarlas insuficientes.

Deco escuchó la propuesta, como tantas otras, aunque desde el club azulgrana se aseguró que no se había realizado ningún movimiento en concreto para sentar las bases de una futura incorporación. Ahora la prensa brasileña reitera que el Barça no pierde detalle sobre la evolución de Ze Lucas en el Mundial sub17.

Zé Lucas con la equipación de Brasil / Marc Gómez / CBF

Directivos de su club en el Mundial Sub-17

El director deportivo del Sport Recife, Enrico Ambrigini, se encuentra actualmente en Qatar para escuchar ofertas y negociar una posible venta del centrocampista capitán de la 'canarinha' sub-17. "Seguir a Zé Lucas durante el Mundial Sub-17 es una de las razones por las que vine a Qatar. Es un jugador joven, activo y muy prometedor, cuya trayectoria nos llena de orgullo", afirmó el directivo antes de añadir que "estar aquí es fundamental para salvaguardar los intereses del deporte y, al mismo tiempo, representa una oportunidad para establecer contactos con los principales actores del fútbol mundial. Buscamos estar presentes en todo, siempre atentos a lo que es mejor para la institución".

Según se informa desde 'Globo Esporte', se espera que su club reciba una oferta oficial por la venta del jugador en los próximos días, con otros clubes de Europa habiendo mostrado interés más allá del ofrecimiento al Barça. Por ese mismo motivo, no se descarta que el agente de la joven promesa, Guilherme Cavalcanti, se sume a la comitiva en Qatar próximamente.

Su momento actual

El brasileño es el capitán de la selección brasileña y, como tal, ha jugado en los tres partidos del Mundial Sub-17 como titular, sumando una asistencia. Actualmente, se encuentra clasificado a los octavos de final de la competición, donde se medirá ante Paraguay este viernes a las 16:45 hora de España.

Con su club se encuentra en una situación bastante distinta, pues el Sport Recife está descendido matemáticamente en Brasil al tener 17 puntos en 32 jornadas, mientras que a nivel individual no ha sumado goles ni asistencias en este 2025.