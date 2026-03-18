FC BARCELONA
El zarpazo de Lamine Yamal a Mbappé en Champions League
El extremo de Rocafonda igualó el récord del francés al alcanzar los 10 goles en competición europea antes de los 19 años
La Champions League no da respiro. Los récords caen uno tras otro y, en la histórica goleada del Barça ante el Newcastle en la vuelta de octavos de final en el Spotify Camp Nou (7-2), el conjunto azulgrana no solo selló su pase a la siguiente fase, sino que también firmó una noche cargada de hitos individuales y colectivos.
El FC Barcelona se marchó al descanso con ventaja (3-2) tras unos primeros 45 minutos frenéticos, marcados por el protagonismo de Lamine Yamal. El extremo azulgrana dio la ventaja a su equipo desde el punto de penalti, tras una acción provocada por Raphinha antes del entretiempo, desatando un vendaval ofensivo que acabaría desembocando en la goleada final.
Iguala un récord de Mbappé
En ese contexto, Lamine volvió a hacer historia. El de Rocafonda alcanzó los 10 goles en Champions League antes de cumplir los 19 años, igualando el registro que ostentaba Kylian Mbappé, una estadística facilitada por el analista Pedro Martín. Con tan solo 18 años y 248 días, aún dispone de varias oportunidades para superar esa marca y quedarse en solitario con el récord.
Pero su impacto no termina ahí. El joven extremo también se consolida como uno de los jugadores más decisivos de la competición esta temporada, con un balance de 5 goles y 4 asistencias, siendo el segundo máximo contribuyente del equipo en Champions, solo por detrás de Fermín López (6 goles y 4 asistencias).
Además, Lamine sigue ampliando su huella en la historia del club. Se convirtió en el segundo jugador del FC Barcelona capaz de anotar dos goles de penalti en una misma eliminatoria de Champions League, un registro que hasta ahora solo había logrado Lionel Messi frente al Milan en los cuartos de final de la temporada 2011/12, según OptaJose.
Un exceso de confianza que penalizó al equipo
El encuentro transitaba con alternativas cuando, al filo del minuto 28, llegó una acción que pudo cambiar el rumbo emocional del partido. En un intento de superar la presión alta del rival y dar continuidad a la salida de balón desde campo propio, Lamine Yamal optó por un recurso tan vistoso como arriesgado.
El azulgrana intentó un pase de tacón que no encontró destinatario y fue interceptado de inmediato por el ataque rival. En una competición como la Champions League, estos errores se pagan caros: en apenas unos segundos, la pérdida se transformó en el gol del 2-2, silenciando momentáneamente al estadio y dejando visiblemente afectado al joven talento.
Sin embargo, lejos de venirse abajo, el Barça supo rehacerse tras el descanso y convertir ese golpe en combustible competitivo, firmando una actuación coral que terminó en goleada y clasificación.
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