Zamorano, desafiante: "Quien pase del Inter-Barça, gana la Champions"

Iván Zamorano estará presente en la semifinal de esta noche entre Inter y Barça animando a los italianos. Para el chileno, hay igualdad máxima pero tiene clarísimo que esto es una final anticipada: "Es difícil predecir quien va a estar en la final de Munich porque el resultado de la ida lo deja todo muy abierto. Pero diré algo más: quien llegue a estos dos semifinalistas ganará la Champions. Estoy seguro de ello porque creo que son los dos mejores equipos de Europa actualmente y van a ser superiores al rival que llegue del otro lado del cuadro", explicó a 'La Gazzetta dello Sport'.

Zamorano indicó que espera un partido diferente al de la ida: "Diré una cosa: el Inter y el Barcelona tienen filosofías diferentes, pero en un aspecto son similares: juegan mejor con el balón en los pies que sin él. En este sentido, el equipo de Inzaghi tendrá que intentar mantener la posesión el mayor tiempo posible, intentando así quitarle seguridades al rival. No es fácil, por supuesto, pero esta podría ser la clave. El que, en mi opinión, tenga más control del juego y del balón pasará a la final. En cualquier caso, no sé si debo esperar un partido con muchos goles; no es seguro que sea así, no es seguro que se repita la ida en este sentido".

El exjugador comentó que el Inter tiene un factor importante a su favor, que juega en casa y que San Siro suele ser decisivo en este tipo de partidos: "San Siro es diferencial. Chicos, puedo decir esto porque he jugado partidos importantes en ese estadio. Ese estadio te da una energía increíble, que puede cambiar mucho en partidos igualados. Por supuesto, enfrente tienes al Barcelona, que hace un gran partido. Y el de Flick también es un club maduro, a pesar de la edad de muchos de los protagonistas, un equipo que sabe cómo cambiar de actitud. Pero San Siro es San Siro".

Zamorano también ve un partido abierto, aunque con más miedo que en la ida: "Me lo imagino muy abierto, y no podría ser de otra manera. Basta con mirar a los dos equipos, cuántos jugadores capaces de decidir el partido con una sola jugada estarán en el campo. Son partidos muy especiales para el futbolista, que se juegan pocas veces en la vida. Quizás no habrá tantos goles pero seguro que será espectacular".